Giữa ồn ào tái hợp Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong chính thức lên tiếng ngay trên trang cá nhân

Sau khi thông tin Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3 được tiết lộ đã có nhiều nguồn tin cho rằng cha của đứa trẻ chính là Tạ Đình Phong và cả hai sắp tái hợp. Tuy nhiên, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Cuộc sống của mẹ con Trương Bá Chi cho đến thời điểm hiện tại luôn là tâm điểm chú ý của dư luận, nhiều người tò mò không biết cha của đứa trẻ mà Trương Bá Chi đã hạ sinh là ai. Nhiều trang mạng Trung Quốc đưa tin con trai thứ ba của Trương Bá Chi tên Tạ Chấn Thiên, là con của Tạ Đình Phong.

Từ sau khi sinh con, mọi nhất cử nhất động của Trương Bá Chi và những người liên quan đều được chú ý - Ảnh: Internet

Nhiều blogger nổi tiếng tiết lộ Tạ Đình Phong đã sớm chia tay Vương Phi để quay về Hồng Kông đoàn tụ cùng Trương Bá Chi. Tại buổi tiệc đầy tháng con trai, Tạ Đình Phong đã tham dự và cả hai có ý định tái hợp vào đầu năm 2019.

Tuy nhiên mới đây, Tạ Đình Phong đã chính thức lên tiếng về tin đồn tái hợp Trương Bá Chi trên trang cá nhân. Nam diễn viên khẳng định chuyện tình cảm của anh và Vương Phi vẫn tốt đẹp, đồng thời phủ nhận việc anh là cha của đứa trẻ vừa chào đời.

Trước tin đồn tái hợp, Tạ Đình Phong đã chính thức lên tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Dòng trạng thái Tạ Đình Phong đăng tải trên Weibo: “Tôi chỉ là cha của Lucas và bé Quintus. Tôi sẽ làm tốt nhất vai trò một người cha của mình. Hy vọng các bạn đừng đồn đại những tin vô căn cứ. Những lời đồn như thế có thể khiến người cha thực sự của em bé bối rối. Tôi mong các con khỏe mạnh, trưởng thành vui vẻ, không bị ảnh hưởng bởi tin tức sai sự thật”.

Có vẻ như cả hai sẽ rất khó để "gương vỡ lại lành" - Ảnh: Internet

Thông tin Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp được rất nhiều người mong đợi, thế nhưng có vẻ tất cả chỉ là tin đồn.

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