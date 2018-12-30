Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành

Sao quốc tế 30/12/2018 11:39

Có thể nói, năm 2018 là một năm đầy ồn ào của làng giải trí Hàn Quốc với rất nhiều sự kiện gây chấn động, thu hút sự chú ý của người hâm mộ cả châu Á.

Nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc vô cùng khắc nghiệt và đầy rẫy scandal. Năm 2018, rất nhiều ngôi sao “xứ kim chi” dính vào tin đồn hẹn hò, bạo hành… Hãy cùng nhìn lại những sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng trong một năm đầy biến động của làng giải trí xứ Hàn:

Nhóm nhạc The East Light bị bạo hành

Tháng 10/2018, thông tin nhóm nhạc The East Light bị công ty chủ quản bạo hành đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Theo đó, từ năm 2015 thì nhóm nhạc này đã bị nhà sản xuất Moon Young Il và giám đốc Kim Chang Hwan thường xuyên đánh đập.

Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành - Ảnh 1

Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành - Ảnh 2
Thành viên của nhóm nhạc The East Light không cầm được nước mắt khi chia sẻ với báo giới về quãng thời gian bị bạo hành - Ảnh: Internet

Một số thành viên từng bị đánh bằng gậy bóng chày, micro, dây đàn… và chịu nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày 15/12, ông Moon Young Il bị bắt trong khi CEO Kim Chang Hwan của công ty Media Line đang bị cảnh sát điều tra.

Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành - Ảnh 3

CEO Kim Chang Hwan hiện đã bị truy tố vì hành vi tiếp tay vụ việc bạo hành - Ảnh: Internet

Goo Hara bị tố hành hung bạn trai

Tháng 9/2018, Goo Hara bất ngờ bị bạn trai cũ Choi Jong Bum tố cáo với tội danh hành hung gây thương tích. Ngay sau đó, Goo Hara công khai bằng chứng cho thấy cô mới là người bị bạo hành với những vết bầm tím khắp cơ thể, thậm chí bác sĩ còn chẩn đoán cô bị tổn thương tử cung nghiêm trọng. Theo trang Dispatch, Goo Hara bị bạn trai cũ đe dọa bằng clip nóng nhằm phá hủy toàn bộ sự ngiệp của cô.

Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành - Ảnh 4
Goo Hara và Choi Jong Bum tố cáo nhau bạo hành đối phương - Ảnh: Internet

Vụ việc này đã gây chấn động dư luận và buộc tòa án Seoul phải vào cuộc điều tra. Ngày 24/10, tòa án ra lệnh bắt giữ bạn trai Goo Hara - Choi Jong Bum với tội danh cố ý gây thương tích và dùng video có nội dung khiêu dâm để tống tiền. Hiện tại, Goo Hara đã bình tâm và quay trở lại với công việc nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ.

Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành - Ảnh 5
Choi Jong Bum bị bắt giữ vì tội danh cố ý gây thương tích - Ảnh: Internet

Hyun A và E’Dawn bị đuổi khỏi Cube

Tháng 8/2019, thông tin Hyun A và đàn em E’Dawn hẹn hò được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Cube (công ty chủ quản của cả hai) đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Thế nhưng, điều bất ngờ chính là Hyun A và E’Dawn lại thừa nhận rằng cả hai thực sự đang hẹn hò.

Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành - Ảnh 6
Hyun A và E’Dawn "phản bội" công ty công khai hẹn hò - Ảnh: Internet

Điều này đã khiến Cube “nổi giận” và đưa ra quyết định đuổi cả hai vì scandal ảnh hưởng tới công ty, bất chấp việc Hyun A và E’Dawn đang là “gà cưng”. Động thái này của Cube đã gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Hiện tại, cả hai đã cùng nhau rời khỏi Cube và phát triển sự nghiệp riêng.

Phong trào #MeToo

Phong trào #MeToo được khởi xướng bởi nữ diễn viên Hollywood Alyssa Milano và nhanh chóng lan rộng đến làng giải trí Hàn Quốc. Chỉ trong 2 tháng, phong trào này đã lôi ra ánh sáng hàng loạt tên “yêu râu xanh” trong làng giải trí Hàn như diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Hàn Jo Min Ki, đạo diễn Cho Geun Hyun, diễn viên Jo Jae Huyn, Oh Dal Soo…

Hàng loạt sự kiện gây chấn động Kpop năm 2018: Người bị đuổi khỏi công ty, kẻ bị tố bạo hành - Ảnh 7
Phong trào #MeToo được rất nhiều người ủng hộ - Ảnh: Internet

Phong trào #MeToo được cho là đã tiếp thêm dũng khí cho các nạn nhân bị quấy rối tình dục lên tiếng đòi lại lẽ phải và được dư luận ủng hộ, bảo vệ.

Những sự kiện “rúng động” làng giải trí Hàn Quốc trong năm 2018 đã phần nào phản ánh được mặt trái của nền công nghiệp giải trí nổi tiếng khắc nghiệt.

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Từ khóa:   scandal sao Hàn làng giải trí Hàn Quốc Kpop 2018

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