iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ

Cuối cùng thì sau bao ngày mong chờ, nhóm nhạc nổi tiếng iKON cũng đã có mặt tại Việt Nam vào rạng sáng ngày 28/12. Đây cũng là lần thứ 2 iKON đến với mảnh đất hình chữ S này với vai trò khách mời tham dự sự kiện âm nhạc Hàn – Việt. Để chào đón sự trở lại của iKON, iKONIC (tên fandom của iKON) đã chuẩn bị rất nhiều project dành cho các chàng trai và xếp hàng chờ từ rất sớm.

Mặc dù mệt mỏi với chuyến bay dài và lịch trình bận rộn nhưng các thành viên của iKON đều rất thân thiện, liên tục vẫy chào người hâm mộ. Thậm chí, ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Chanwoo – em út của iKON đã đăng ảnh checkin trên Instagram kèm với dòng trạng thái: “Hello Viet Nam”.

Jinhwan xuất hiện với mái tóc hồng nổi bật - Ảnh: Internet

Dù đã lên xe nhưng Dong Hyuk vẫn cố vẫy tay với các fan - Ảnh: Internet

Bobby vẫn cool ngầu như mọi khi - Ảnh: Internet

Yunhyeong đã nhuộm màu tóc mới và diện trang phục như hoàng tử - Ảnh: Internet

B.I - chàng trưởng nhóm tài năng của iKON diện cả set đồ hiệu sang Việt Nam - Ảnh: Internet

iKON trong vòng vây người hâm mộ - Ảnh: Internet

Ngoài Ji Yeon và iKON, sự kiện âm nhạc Hàn - Việt tối nay còn có sự tham gia của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc Mamamoo. Được biết, Mamamoo đã có mặt tại sân bay Incheon chuẩn bị sang Việt Nam.

Wheein của Mamamoo phải ngồi xe lăn ra sân bay vì chấn thương - Ảnh: Twitter

Moonbyul của Mamamoo - Ảnh: Twitter

Sự kiện âm nhạc Hàn - Việt diễn ra vào lúc 19h tối 28/12 sẽ quy tụ dàn line-up “khủng” nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc.