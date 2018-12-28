iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ

Sao quốc tế 28/12/2018 10:20

Sau Ji Yeon (T-ara), iKON cũng đã đến Việt Nam để chuẩn bị tham dự sự kiện âm nhạc Hàn - Việt vào tối 28/12. Các chàng trai nhà YG xuất hiện cực sang chảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất và thân thiện vẫy chào người hâm mộ.

Cuối cùng thì sau bao ngày mong chờ, nhóm nhạc nổi tiếng iKON cũng đã có mặt tại Việt Nam vào rạng sáng ngày 28/12. Đây cũng là lần thứ 2 iKON đến với mảnh đất hình chữ S này với vai trò khách mời tham dự sự kiện âm nhạc Hàn – Việt. Để chào đón sự trở lại của iKON, iKONIC (tên fandom của iKON) đã chuẩn bị rất nhiều project dành cho các chàng trai và xếp hàng chờ từ rất sớm.

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iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 2
iKONIC có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 19h để chào đón iKON - Ảnh: Internet

Mặc dù mệt mỏi với chuyến bay dài và lịch trình bận rộn nhưng các thành viên của iKON đều rất thân thiện, liên tục vẫy chào người hâm mộ. Thậm chí, ngay khi máy bay vừa hạ cánh, Chanwoo – em út của iKON đã đăng ảnh checkin trên Instagram kèm với dòng trạng thái: “Hello Viet Nam”.

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 3
Chanwoo thể hiện sự hào hứng khi quay trở lại Việt Nam - Ảnh: Instagram NV
iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 4
Chanwoo xuất hiện cực sang chảnh tại sân bay - Ảnh: Internet
iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 5
Junhoe thoải mái làm V-sign với fan - Ảnh: Internet

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 6iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 7

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 8
Jinhwan xuất hiện với mái tóc hồng nổi bật - Ảnh: Internet

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 9

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 10
Dù đã lên xe nhưng Dong Hyuk vẫn cố vẫy tay với các fan - Ảnh: Internet

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 11

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 12
Bobby vẫn cool ngầu như mọi khi - Ảnh: Internet

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 13

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 14
Yunhyeong đã nhuộm màu tóc mới và diện trang phục như hoàng tử - Ảnh: Internet
iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 15
B.I - chàng trưởng nhóm tài năng của iKON diện cả set đồ hiệu sang Việt Nam - Ảnh: Internet

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 16iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 17iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 18

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 19
iKON trong vòng vây người hâm mộ - Ảnh: Internet

Ngoài Ji Yeon và iKON, sự kiện âm nhạc Hàn - Việt tối nay còn có sự tham gia của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc Mamamoo. Được biết, Mamamoo đã có mặt tại sân bay Incheon chuẩn bị sang Việt Nam.

iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 20
Wheein của Mamamoo phải ngồi xe lăn ra sân bay vì chấn thương - Ảnh: Twitter
iKON xuất hiện chớp nhoáng tại sân bay Tân Sơn nhất, cực sang chảnh giữa biển người hâm mộ - Ảnh 21
Moonbyul của Mamamoo - Ảnh: Twitter

Sự kiện âm nhạc Hàn - Việt diễn ra vào lúc 19h tối 28/12 sẽ quy tụ dàn line-up “khủng” nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc.

Ji Yeon (T-ara) xuất hiện như nữ thần tại sân bay, sang Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc lớn nhất năm

Ji Yeon (T-ara) xuất hiện như nữ thần tại sân bay, sang Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc lớn nhất năm

Những hình ảnh rạng rỡ của Ji Yeon tại sân bay Hàn Quốc trước khi sang Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc Hàn - Việt khiến người hâm mộ “đổ gục” vì quá xinh đẹp.

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