Ji Yeon (T-ara) xuất hiện như nữ thần tại sân bay, sang Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc lớn nhất năm

Những hình ảnh rạng rỡ của Ji Yeon tại sân bay Hàn Quốc trước khi sang Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc Hàn - Việt khiến người hâm mộ “đổ gục” vì quá xinh đẹp.
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Sáng 27/12, Ji Yeon (T-ara) đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để sang Việt Nam dự sự kiện âm nhạc diễn ra vào ngày 28/12. Dù lịch trình bận rộn nhưng nữ ca sĩ rất vui vẻ vẫy chào fan và liên tục nở nụ cười rạng rỡ.
Cô diện trang phục khá đơn giản, đủ để giữ ấm cơ thể trong thời tiết giá lạnh. Đặc biệt, trong lần sang thăm Việt Nam này, thành viên T-ara được mẹ tháp tùng. Đây cũng là lần đầu tiên bà công khai xuất hiện và đi cùng con gái trong lịch trình chính thức.
Được biết sự kiện âm nhạc Hàn - Việt diễn ra vào ngày 28/12 sẽ quy tụ dàn sao đình đám của Việt Nam như Soobin Hoàng Sơn, Bích Phương, Hương Giang , Karik x Only C, Jaykii, Monstar, LIME, Andiez, Gin Tuấn Kiệt, Orange, Song Luân, Zero9, Avin Lu, Jin Ju… Ngoài ra, sự xuất hiện của các ngôi sao đến từ Hàn Quốc như iKON, Mamamoo, Ji Yeon cũng sẽ hứa hẹn một đêm nhạc bùng nổ hơn bao giờ hết.