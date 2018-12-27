Ji Yeon (T-ara) xuất hiện như nữ thần tại sân bay, sang Việt Nam tham dự sự kiện âm nhạc lớn nhất năm

Sáng 27/12, Ji Yeon (T-ara) đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để sang Việt Nam dự sự kiện âm nhạc diễn ra vào ngày 28/12. Dù lịch trình bận rộn nhưng nữ ca sĩ rất vui vẻ vẫy chào fan và liên tục nở nụ cười rạng rỡ.

Cô diện trang phục khá đơn giản, đủ để giữ ấm cơ thể trong thời tiết giá lạnh. Đặc biệt, trong lần sang thăm Việt Nam này, thành viên T-ara được mẹ tháp tùng. Đây cũng là lần đầu tiên bà công khai xuất hiện và đi cùng con gái trong lịch trình chính thức.