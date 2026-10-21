Sự thật chấn động đằng sau khoản tiền 200 triệu khiến cô gái tưởng trúng số hóa ra dính bẫy

Tâm sự gia đình 21/10/2026 02:00

Cứ nghĩ đây sẽ là kim bài đưa mình bước chân vào giới hào môn, không ngờ mọi nỗ lực của tôi đều là công cốc. Nghe tin tôi có thai, sếp trầm ngâm một lát rồi nói cho anh chút thời gian để suy nghĩ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lâm vào tình thế này. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình phải kiếm được một tấm chồng tốt. Thứ nhất, vì tôi cũng là người phụ nữ thông minh, lại có nhan sắc. Thứ hai, tôi đã lớn lên trong cái nghèo, chứng kiến bố mẹ cãi nhau vì chạy cơm từng bữa, tôi dặn lòng không thể để mình trở thành vết xe đổ của mẹ.

Khi đi làm, người mà tôi ấn tượng nhất là sếp của mình. Anh chưa có gia đình, lại đẹp trai phong độ, thu nhập không hề kém cạnh ai. Chính vì thế, tôi tự nhủ phải làm vợ anh bằng mọi giá. Thú thật thời bây giờ, không dùng chút tiểu xảo thì không thể hơn người khác. Vì thế, tôi cũng tìm cách để tiếp cận sếp của mình. 

3 tháng trước, chúng tôi cùng nhau đi một chuyến công tác. Hôm ấy trời mưa rất lớn, lại có sấm sét, tôi nói mình sợ nên đã sang phòng anh. Lúc đầu hai người ngồi nói chuyện bình thường. Sau đó, dưới không khí của phòng ngủ, chúng tôi đã thuộc về nhau.

Sự thật chấn động đằng sau khoản tiền 200 triệu khiến cô gái tưởng trúng số hóa ra dính bẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tôi và sếp quen nhau không có ai biết. Bởi anh muốn công tư phân minh, tôi thấy có lý nên luôn kín miệng. Một tuần trước, tôi biết mình có thai. Cứ nghĩ đây sẽ là kim bài đưa mình bước chân vào giới hào môn, không ngờ mọi nỗ lực của tôi đều là công cốc. Nghe tin tôi có thai, sếp trầm ngâm một lát rồi nói cho anh chút thời gian để suy nghĩ.

Tối qua, tôi thấy tài khoản của mình được cộng thêm 200 triệu. Kiểm tra thấy người gửi là sếp, tôi hí hửng nghĩ mình may mắn hơn người. Vậy mà chỉ vài phút sau, sếp liền gọi lại thú nhận một chuyện không tưởng. Anh nói anh đã có gia đình, vợ con hiện đang ở nước ngoài định cư. Do mới đến công ty này chưa được bao lâu nên mọi người không hề hay biết.

Tôi còn chưa kịp hiểu ý sếp thì ngay sáng hôm nay, nhân sự đã gọi điện nói hợp đồng của tôi không được ký tiếp, tôi sẽ phải nghỉ việc ngay trong tháng này. Càng nghe càng thấy buồn, tôi không ngờ sếp của mình lại cạn tình đến vậy. Chuyện đến nước này, tôi có nên báo cáo lên cấp trên để sếp bị liên lụy không?

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Khác với nhiều cô gái khác khi làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ngày về làm dâu đầu tiên mẹ cứ nhìn tôi mải miết. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thấy mẹ tôi đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi bà liền quay đi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau khoản tiền 200 triệu khiến cô gái tưởng trúng số hóa ra dính bẫy

Sự thật chấn động đằng sau khoản tiền 200 triệu khiến cô gái tưởng trúng số hóa ra dính bẫy

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau ánh mắt bất thường của cô bạn thân và mưu đồ không ai ngờ tới

Sự thật chấn động đằng sau ánh mắt bất thường của cô bạn thân và mưu đồ không ai ngờ tới

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng, tôi tìm đến phòng chị dâu rồi bàng hoàng không nói nên lời

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng, tôi tìm đến phòng chị dâu rồi bàng hoàng không nói nên lời

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau chấp thuận kỳ quặc của người chồng và nỗ lực níu kéo gia đình bằng mọi giá

Sự thật đằng sau chấp thuận kỳ quặc của người chồng và nỗ lực níu kéo gia đình bằng mọi giá

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau cuộc họp đêm của gã chồng và cú điện thoại đáp trả thâm sâu của cô vợ

Sự thật chấn động đằng sau cuộc họp đêm của gã chồng và cú điện thoại đáp trả thâm sâu của cô vợ

Tâm sự Eva 4 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Ngọn lửa đã bùng lên dữ dội từ động cơ của một máy bay chở khách khi nó đang chuẩn bị cất cánh

Ngọn lửa đã bùng lên dữ dội từ động cơ của một máy bay chở khách khi nó đang chuẩn bị cất cánh

Video 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly dị bất ngờ của người chồng và 5 từ nhắn gửi khiến người vợ hối hận

Sự thật đằng sau quyết định ly dị bất ngờ của người chồng và 5 từ nhắn gửi khiến người vợ hối hận

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp 'gánh bạc tỷ về nhà', phú quý trong tầm tay, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Báo săn tấn công chó ngay trước mặt người dân khiến ai cũng sợ thót tim

Báo săn tấn công chó ngay trước mặt người dân khiến ai cũng sợ thót tim

Video 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Giá trị dinh dưỡng khi ăn sống và nấu chín loại củ màu đỏ thẫm

Giá trị dinh dưỡng khi ăn sống và nấu chín loại củ màu đỏ thẫm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật chấn động đằng sau ánh mắt bất thường của cô bạn thân và mưu đồ không ai ngờ tới

Sự thật chấn động đằng sau ánh mắt bất thường của cô bạn thân và mưu đồ không ai ngờ tới

Sự thật đằng sau quyết định ly dị bất ngờ của người chồng và 5 từ nhắn gửi khiến người vợ hối hận

Sự thật đằng sau quyết định ly dị bất ngờ của người chồng và 5 từ nhắn gửi khiến người vợ hối hận

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu sau hiểu lầm nghi bị bắt quả tang tại quán cà phê

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu sau hiểu lầm nghi bị bắt quả tang tại quán cà phê

Phản ứng bất ngờ của người chồng khi phát hiện vợ ngoại tình

Phản ứng bất ngờ của người chồng khi phát hiện vợ ngoại tình

Nỗi lòng người đàn ông 14 năm nuôi con người khác và cái kết ấm áp cho tình yêu chân thành

Nỗi lòng người đàn ông 14 năm nuôi con người khác và cái kết ấm áp cho tình yêu chân thành

Nỗi lòng người mẹ trẻ nhận tin nhắn cay đắng giữa giây phút vượt cạn sinh tử

Nỗi lòng người mẹ trẻ nhận tin nhắn cay đắng giữa giây phút vượt cạn sinh tử