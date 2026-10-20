Sau thời gian điều trị vết thương do người tình chém vì ghen tuông, cô giáo ở Cà Mau vẫn nằm viện điều trị sau phẫu thuật vết thương vùng cổ, bé gái 11 tuổi đã xuất viện.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 20/10, liên quan vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, sức khỏe cháu C. (11 tuổi) đã ổn định sau nhiều ngày được các bác sĩ điều trị và cháu đã được cho xuất viện. Trong khi đó, chị N.T.L.H. (39 tuổi, mẹ cháu C.) vẫn đang nằm viện. Chị H. bị vết thương phức tạp ở vùng cổ, đã được phẫu thuật và hiện tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Chị H. và cháu C. là 2 trong 3 nạn nhân bị Trần Chí Công (40 tuổi, trú tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) dùng dao chém vào ngày 5/10. Khi nhập viện, chị H. có vết thương phức tạp ở vùng cổ, buộc bệnh viện kích hoạt báo động đỏ để phẫu thuật cấp cứu. Cháu C. bị đa chấn thương, cũng được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu.

Nạn nhân thứ 3 trong vụ việc là cháu K. (6 tuổi, con gái út của chị H.) đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Đối tượng Trần Chí Công (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn). Ảnh: Báo Dân trí. Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, chiều 5/10, Trần Chí Công (40 tuổi, ở ấp 3, xã Năm Căn) lấy dao chém trọng thương 3 mẹ con chị H., cháu C. và cháu V.N.T.K (6 tuổi). Do vết thương nặng, cháu K. đã tử vong sau đó. Chị H. nhập viện với vết thương vùng cổ; cháu C. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, có vết thương hở ở vùng mũi, cổ và đứt lìa ngón tay 2 bên. Tới nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Chí Công để điều tra về hành vi "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Theo UBND xã Năm Căn, chị H. là giáo viên tiểu học tại địa phương, chồng đã mất nhiều năm. Công cũng đã ly hôn vợ. Hai người có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng khoảng 4 năm nay. Trong thời gian chung sống, Công nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người khác. Đối tượng được cho là ghen tuông, dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông để điều tra về tội Giết người.

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong Hiện vụ án nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-ve-tinh-hinh-suc-khoe-cac-nan-nhan-trong-vu-3-me-con-co-giao-bi-truy-sat-o-ca-mau-771159.html