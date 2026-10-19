Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

Đời sống 19/10/2026 16:57

Chiều 19/10, lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 7h cùng ngày, tại một gia đình mua bán phế liệu ở thôn Mễ Sơn của xã xảy ra sự cố rò rỉ khí độc khiến 40 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) đã tiếp nhận 40 bệnh nhân nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) gồm công nhân làm việc tại xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Trước tình huống số lượng lớn nạn nhân được đưa đến cùng lúc, Bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tăng cường cho Khoa Cấp cứu, tập trung nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ cấp cứu.

Các nạn nhân được khẩn trương thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại mức độ nguy hiểm và xử trí phù hợp. Những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên theo dõi, can thiệp kịp thời, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

 

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện - Ảnh 1
Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 7h cùng ngày, tại một gia đình mua bán phế liệu ở thôn Mễ Sơn của xã xảy ra sự cố rò rỉ khí độc khiến 40 người phải nhập viện cấp cứu.

"Các nạn nhân gồm chủ nhà, hàng xóm xung quanh, trong đó có 4 em học sinh tiểu học, tổng số là 40 người phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín. Trong số 40 người thì có 2 nạn nhân có dấu hiệu nặng, đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi và điều trị", vị lãnh đạo thông tin.

Cũng theo vị này, hiện nay chính quyền đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phong tỏa một số ngôi nhà tại hiện trường để cơ quan y tế có thể đo lường mức độ an toàn của không khí, sau đó mới có thể cho người dân quay về nhà sinh sống.

"Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới bệnh viện để thăm hỏi, động viên sức khỏe các nạn nhân. Sự việc xảy ra tại khu vực lán tạm của một hộ gia đình trong thôn Mễ Sơn, trong quá trình thu gom phế liệu, người dân sơ ý làm gãy van bình khí dẫn tới sự cố rò rỉ khí độc. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc", lãnh đạo Đảng ủy xã Thượng Phúc nói thêm.

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