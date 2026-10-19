Khai trương AEON Thanh Hóa: Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Đời sống 19/10/2026 13:24

Nhân dịp ra mắt, AEON Thanh Hóa triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ ngày 15 đến 25/10/2026, mang đến thêm quyền lợi cho khách hàng khi mua sắm.

AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Thanh Hóa, Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) đầu tiên tại khu vực Bắc Trung Bộ và là TT BHTH & ST thứ 13 của AEON Việt Nam.

Với diện tích khoảng 10.300 m², AEON Thanh Hóa, cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ và tiện ích phục vụ nhu cầu mua sắm và đời sống hằng ngày của khách hàng. 

Là đô thị trung tâm của khu vực, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về dân số và kinh tế trong những năm tới. Đón đầu tiềm năng này, đồng thời tận dụng sức hút của các điểm đến du lịch nổi tiếng như biển Sầm Sơn, AEON mang đến những sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người dân địa phương cũng như phục vụ đông đảo du khách.

Khai trương AEON Thanh Hóa: Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn - Ảnh 1

Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hoá chính thức khai trương

Tọa lạc tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa có tổng diện tích mặt sàn khoảng 120.000 m², quy tụ hơn 130 gian hàng. Trong đó, TT BHTH & Siêu thị AEON Thanh Hóa là khu vực kinh doanh chủ lực, cung cấp các nhóm sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho đời sống hằng ngày, bao gồm thực phẩm, thời trang, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, sản phẩm mẹ và bé cùng đồ gia dụng.

Sự hiện diện của AEON Thanh Hóa đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam, đồng thời đưa mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đến gần hơn với khách hàng tại một thị trường giàu tiềm năng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam nhấn mạnh: “Thanh Hóa là vùng đất đầy tiềm năng, nhu cầu tiêu dùng của các gia đình trẻ tại đây được kỳ vọng sẽ gia tăng nhanh chóng.

Chỉ trong ba ngày đầu tiên kể từ khi mở cửa đón khách vào ngày 15/10, AEON Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 200.000 lượt khách, đánh dấu khởi đầu vô cùng ấn tượng và là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của khách hàng”.

Không gian TT BHTH & Siêu thị AEON Thanh Hóa được sắp xếp trên ba tầng với các nhóm ngành hàng và chức năng riêng biệt, đáp ứng nhiều nhu cầu mua sắm của các thành viên trong gia đình trong cùng một điểm đến.

Khai trương AEON Thanh Hóa: Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn - Ảnh 2

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, AEON EShop tiếp tục mở rộng lựa chọn mua sắm trực tuyến cho khách hàng tại Thanh Hóa và các khu vực lân cận. Các tiện ích như dịch vụ gói quà, cung cấp đá lạnh và tủ khóa thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt - cũng được triển khai nhằm hỗ trợ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Nhân dịp ra mắt, AEON Thanh Hóa triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ ngày 15 đến 25/10/2026, mang đến thêm quyền lợi cho khách hàng khi mua sắm. Nổi bật là chương trình đổi hóa đơn nhận quà, cơ hội tham gia quay số trúng thưởng dành cho thành viên, cùng các phần quà và ưu đãi dành cho khách hàng theo từng thời điểm. Bên cạnh đó, chương trình còn có các ưu đãi dành cho thành viên WAON, góp phần gia tăng lợi ích mua sắm trong dịp khai trương.

Việc chính thức đưa AEON Thanh Hóa vào vận hành không chỉ đáp ứng toàn diện nhu cầu mua sắm, ẩm thực, thời trang và chăm sóc gia đình của người dân địa phương, mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo bán lẻ hiện đại tại khu vực Bắc Trung Bộ.

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