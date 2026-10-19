Lợi ích sức khỏe từ loại nấm bình dân quen thuộc

Nấm hương (còn được gọi là nấm đông cô) là một loại nấm ăn có nguồn gốc bản địa ở Đông Á. Ngoài ra, chúng còn mọc hoang nhiều ở Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ở Mỹ, người nông dân thường trồng loại nấm này tại các trang trại. Nấm đông cô có hình dạng như cái ô tí hon, đường kính từ 5 - 10cm, màu nâu nhạt và khi chín chuyển thành nâu sậm.

Nhiều nghiên cứu dược lý chỉ ra rằng chất polysaccharides (đặc biệt là Lentinan) trong nấm hương có đặc tính chống vi khuẩn, kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do nguy hại, bảo vệ cấu trúc DNA và làm chậm quá trình nhân lên của các khối u tiềm tàng.

Cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào

Nấm hương rất giàu L-ergothioneine – một chất chống oxy hóa mạnh mà cơ thể không tự tổng hợp được. Hoạt chất này đóng vai trò bảo vệ tế bào khỏi quá trình căng thẳng oxy hóa, làm chậm sự lão hóa da, bảo vệ chức năng gan và giảm viêm mạn tính toàn thân.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào cùng chỉ số calo cực thấp, nấm hương là lựa chọn tuyệt vời cho người muốn kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong nấm vừa đóng vai trò là prebiotic nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi cho đường ruột, vừa tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa chính.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch bền vững

Nấm hương chứa ba hợp chất then chốt giúp kiểm soát cholesterol xấu (LDL) trong máu: Eritadenine (hỗ trợ ức chế enzyme sản sinh cholesterol), Sterol (ngăn cản ruột hấp thụ cholesterol) và Beta-glucan (chất xơ hòa tan làm giảm mỡ máu). Việc tiêu thụ nấm hương đều đặn giúp hạ huyết áp, duy trì độ đàn hồi của mạch máu và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng và liều lượng an toàn

Nấm hương khô rất dễ chế biến, nhưng cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn:

Ngâm nấm trong nước ấm trước khi nấu để giữ hương vị và dưỡng chất.

Không ăn nấm đã mốc, có mùi lạ hoặc bị biến màu.

Không nên ăn quá nhiều trong một bữa để tránh đầy bụng, khó tiêu.

Người có bệnh lý nền như gout hoặc dị ứng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Nên kết hợp nấm hương cùng các thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng.

Dù giàu dinh dưỡng, nấm hương khô không nên được xem là “thực phẩm thần dược”. Người dùng cần bảo quản đúng cách, tránh ẩm mốc, và sử dụng với liều lượng hợp lý để tận dụng tối đa lợi ích mà không gây hại cho sức khỏe.