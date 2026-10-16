Loại rau có vị ngọt thanh mát rất dễ ăn, bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Trong danh sách 41 loại rau củ quả dinh dưỡng nhất thế giới được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ công bố, 3 loại rau xếp đầu bảng gồm, cải xoong, cải thảo, cải cầu vồng. Thực tế, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng tác dụng của những loại rau này đối với sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt, bạn hoàn toàn có thể tìm mua chúng ở các khu chợ Việt để thưởng thức.

Trong tổng số 23 giống cải thảo, giống có nhiều hàm lượng Glucosinolate nhất là giống mang tên là Kkori với 14mg/g. Mỗi gam cải thảo chứa khoảng 2,31 mg glucosinolate, một lượng đáng kể. Ngoài ra, cải thảo còn chứa molipden, một nguyên tố vi lượng phong phú được biết đến với khả năng chống ung thư. Bên cạnh đó, cải thảo cũng cung cấp kẽm và selenium, hai chất dinh dưỡng quan trọng có vai trò trong việc ngăn chặn quá trình hình thành khối u trong cơ thể.

Kết quả nghiên cứu của Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc được đăng tải trên tờ Food Chemistry, tạp chí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học thực phẩm cũng cho biết: Theo kết quả phân tích trên 23 giống cải thảo tại Hàn Quốc, cải thảo bao gồm 14 loại chất chống ung thư trong đó có Glucosinolate - một hợp chất có khả năng chống lại các thành phần gây độc, các chất gây ung thư hoặc chất thúc đẩy tiến triển của bệnh ung thư trong cơ thể.

Như vậy, với sự hiện diện của glucosinolate, molipden, kẽm và selenium, cải thảo không chỉ là một thực phẩm ngon miệng mà còn là một lựa chọn tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe chống lại ung thư.

Tác dụng của cải thảo với sức khỏe

Tăng cường sức đề kháng

Cải thảo là loại rau xanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng hơn 45% nhu cầu hàng ngày. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành tế bào bạch cầu trung tính, giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh.

Cải thiện tiêu hóa

Sử dụng nhiều cải thảo là một cách tuyệt vời để giữ cho đường tiêu hóa khỏe mạnh. Vì cải thảo giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chất xơ trong cải thảo cũng làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì đây là nguồn nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Bifidobacteria và Lactobacilli. Những vi khuẩn này thực hiện các chức năng quan trọng như bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K2 và B12.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Cải thảo chứa vitamin B9, hỗ trợ làm giảm và loại bỏ homocysteine trong m.áu là nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim. Đồng thời cũng hỗ trợ kiểm soát mức độ lắng đọng của cholesterol trong tim, giúp tránh được các rối loạn hệ thống tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết khối trong động mạch, thiếu máu cơ tim…

Cải thảo giúp xương chắc khỏe

Trong 100g cải thảo có chứa 21mg phốt pho và 32mg canxi, tương đương 3% và 3,2% giá trị khuyến nghị hàng ngày. Sử dụng cải thảo thường xuyên sẽ hỗ trợ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương.

Vitamin B3 trong cải thảo ở dạng niacinamide có hiệu quả tăng khả năng vận động của khớp, giảm đau khớp, cải thiện sức mạnh cơ bắp và ít mỏi cơ hoặc khớp hơn.

Giảm các triệu chứng trước kỳ kinh

Cải thảo có chứa hàm lượng sắt phong phú, vì vậy thường xuyên bổ sung loại rau này trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như tăng huyết áp, chóng mặt, thay đổi tâm trạng…

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ ngăn ngừa bệnh hen suyễn

Thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu magie như cải thảo giúp thư giãn cơ phế quản và điều hòa nhịp thở, trị chứng thở khò khè, ngăn ngừa bệnh hen suyễn.

Khi mắc chứng bệnh này, bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, nên sử dụng thêm cải thảo trong các bữa ăn. Có thể sử dụng món ăn bài thuốc từ cải thảo hầm cùng đậu hũ ky và táo đỏ rất tốt cho người bệnh hen suyễn.

Những món ăn ngon từ cải thảo

Kim chi cải thảo: Đứng đầu danh sách các món ăn ngon từ cải thảo phải kể ngay đến đó là kim chi cải thảo - món ăn vô cùng quen thuộc với các mọt phim Hàn. Vào những ngày thời tiết se lạnh mà được thưởng thức miếng kim chi cải thảo giòn, chua chua, cay vị cay của ớt, thơm vị thơm của gừng, hành tây, hẹ dai dai thì quá tuyệt vời. Món này mà ăn với cơm trắng thì ngon phải biết.

Cải thảo xào thịt bò: Một món ăn chứa nhiều dinh dưỡng nhưng cách chế biến lại rất đơn giản đó là cải thảo xào thịt bò. Thịt bò được xào vừa phải nên rất mềm, thơm cùng cải thảo tươi, giòn, thấm vị. Món này ăn cùng mì gói hoặc cơm thì hợp vô cùng.

Cải thảo cuộn thịt: Cải thảo cuộn thịt là món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Món này vô cùng bắt mắt bởi đủ loại rau củ như: cải thảo, cà rốt, hành tây,...và thịt băm nên rất bổ dưỡng. Các loại nguyên liệu được hấp chín nên vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên, cải thảo, cà rốt, giòn giòn hòa cùng thịt băm mềm, hành tây, thơm vô cùng đưa cơm. Món này có thể dùng để đãi tiệc sinh nhật hay những ngày họp mặt gia đình thì rất thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thảo cuộn thịt chiên: Cải thảo cuộn thịt chiên là món ăn thơm ngon, hấp dẫn và được mọi người yêu thích. Cải thảo tươi, ngọt với thịt heo mềm, thơm được cuộn bên trong với lớp bột giòn rụm, vàng ươm bọc bên ngoài. Chấm với tương ớt và cắn một miếng thật to để thưởng thức sự kết hợp hoàn hảo này nhé! Chần chờ gì nữa mà không vào bếp và trổ tài ngay nào.

Canh cải thảo thịt băm: Canh cải thảo thịt băm là món ăn đơn giản nhưng rất bắt cơm. Nước canh ngọt thanh từ cải thảo và thịt băm mềm, ngon. Húp một muỗng canh cải thảo thế này thì tỉnh ngay cả người.