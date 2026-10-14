Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 14/10/2026 11:31

Nước cam là thức uống ngon và bổ dưỡng nên được nhiều người yêu thích. Không chỉ vậy, uống nước cam thường xuyên cũng đem lại rất nhiều lợi ích với sức khỏe.

Nước cam là thức uống làm từ nước ép cam tươi, giàu vitamin C, flavonoid và hesperidin, giúp tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch, xương, răng và hỗ trợ tiêu hóa. Nên uống nước cam tươi vắt, không thêm đường và dùng trong 2 giờ sau khi vắt để giữ dinh dưỡng.

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước cam đối với sức khỏe 

Nước cam có lợi cho hệ miễn dịch

Cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh vitamin C mà cần bổ sung từ các thực phẩm ăn, uống hàng ngày. Trong khi đó, nước cam lại là nguồn vitamin C vô cùng dồi dào, hỗ trợ các tế bào miễn dịch thêm khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn.

Nước cam tươi cải thiện làn da và hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nước cam sẽ giúp làn da của bạn thêm khỏe mạnh, tươi sáng và trẻ trung hơn, giảm thiểu những tác động của quá trình lão hóa đối với làn da. Không chỉ vậy, vitamin C có trong nước cam cũng thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen hiệu quả hơn, từ đó cải thiện độ đàn hồi, săn chắc của da. Đồng thời những chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả, nhanh chóng hơn.

Uống nước cam ngừa bệnh sỏi thận

Các nghiên cứu cho thấy thói quen uống nước cam thường xuyên có thể giảm thiểu nguy cơ hình thành sỏi thận bởi thức uống này chứa rất nhiều chất citrat giúp duy trì sự cân bằng độ pH tự nhiên của cơ thể. Nhờ hiệu quả cân bằng pH tự nhiên mà nước cam có thể làm giảm nồng độ acid uric – một trong những nguyên nhân gây sỏi thận thường gặp.

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ổn định huyết áp và có lợi cho tim mạch

Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết, uống nước cam với mật ong là cách tuyệt vời để người bệnh huyết áp thấp hoặc cao huyết áp ổn định huyết áp nhờ hàm lượng magie trong nước cam rất cao. Không dừng lại ở đó, nước cam còn hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn tim mạch, tắc nghẽn động mạch, giảm nguy cơ đau tim.

Những điều cần lưu ý khi uống nước cam

Mặc dù cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi, nước cam không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

Nước cam chứa lượng đường đáng kể

Theo chuyên gia, ngay cả nước cam nguyên chất 100%, không bổ sung đường, vẫn chứa đường tự nhiên từ trái cây. Một cốc nước cam có khoảng 21 g đường. Vì vậy, người uống cần chú ý khẩu phần, đặc biệt là những người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát đường huyết.

Để hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh, có thể kết hợp một lượng nước cam vừa phải với bữa ăn hoặc bữa phụ giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Sự kết hợp này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, từ đó hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định hơn.

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng trào ngược dạ dày

Các loại trái cây họ cam quýt, bao gồm cam và nước cam, có thể làm giảm áp lực của cơ thắt thực quản dưới ở một số người. Điều này có thể khiến các triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản trở nên khó chịu hơn. Tuy nhiên, không phải người mắc bệnh trào ngược nào cũng gặp triệu chứng sau khi uống nước cam.

Theo chuyên gia, ở những người đang có đợt trào ngược, nước cam có thể gây kích ứng niêm mạc thực quản và làm triệu chứng nặng hơn.

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