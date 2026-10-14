TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 14/10/2026 11:02

Hàng ngàn bạn trẻ dậy từ sáng sớm, đứng dọc các tuyến đường ở TP.HCM, trên tay cầm những đóa hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa 731 hài cốt anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo thông tin VietNamNet, theo dõi chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ kéo dài 500 ngày đêm, chị Trần Thị Nghĩa (SN 1988, phường An Khánh, TPHCM) cảm thấy xúc động, biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ - Ảnh 1
Chị Trần Thị Nghĩa (SN 1988, phường An Khánh, TPHCM) chuẩn bị 100 cành hồng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Khi biết tin TPHCM vận động người dân cầm hoa trắng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, chị Nghĩa muốn góp một phần nhỏ để lan tỏa hoạt động tri ân này.

Chị tìm hiểu lộ trình đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ, tính toán thời điểm đoàn đi qua tiệm cà phê của mình. Nhận thấy người dân có thể gặp khó khăn khi tìm mua hoa, chị quyết định chuẩn bị khoảng 100 cành hoa tươi để tặng miễn phí.

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ - Ảnh 2

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ - Ảnh 3
Số hoa hồng được chị Nghĩa chuẩn bị. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Số hoa được đặt trước quán cà phê. Người dân có nhu cầu có thể đến nhận hoa, sau đó đứng tiễn đoàn xe tại khu vực ga metro Thảo Điền, phường An Khánh.

Chia sẻ về việc lựa chọn hoa, chị Nghĩa cho biết ban đầu phân vân giữa hoa cúc trắng và hoa hồng. Theo phong tục Việt Nam, hoa cúc trắng thường xuất hiện trong các nghi thức tiễn biệt người đã khuất.

Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ, chị quyết định chọn hoa hồng bởi muốn tưởng nhớ tuổi trẻ của những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

“Tôi nghĩ có những liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 18 đôi mươi. Tôi muốn các anh, các chị sống mãi trong lòng người ở lại. Vì vậy, thay vì hoa cúc trắng, tôi chọn hoa hồng để đại diện cho thanh xuân và tuổi trẻ của 731 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành lấy nền hòa bình cho đất nước”, chị Nghĩa chia sẻ.

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ - Ảnh 4
Anh Hoàng Thanh Tùng (32 tuổi, chủ tiệm hoa trên đường Trịnh Hoài Đức, P.Gia Định, TP.HCM) đã chuẩn bị hơn 1.000 bông hoa cúc để tặng miễn phí. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, có mặt ở đường Cách Mạng Tháng Tám từ 6 giờ 30, anh Hoàng Thanh Tùng (32 tuổi, chủ tiệm hoa trên đường Trịnh Hoài Đức, P.Gia Định, TP.HCM) tất bật tặng hoa cho những người dân đi ngang qua. Anh Tùng cho biết hơn 1.000 bông hoa cúc trắng, cúc vàng được anh đi chợ đầu mối mua lựa chọn từ 23 giờ đêm qua. "Hoa tặng miễn phí nhen bà con", vừa nói, đôi tay anh thoăn thoắt trao từng bông hoa cho các bạn trẻ và người dân.

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ - Ảnh 5
Tất cả hoa đều tăng miễn phí. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

"Buôn bán cả năm, nay tôi chỉ muốn góp chút sức nhỏ để thành kính tri ân, cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh cho Tổ quốc. Tôi muốn làm chút gì đó cho thành phố đã cưu mang mình", anh Tùng chia sẻ.

Không phải một nghi thức cầu kỳ hay món quà lớn lao, những bông hoa được trao đi bằng sự chân thành đã góp thêm nét xúc động cho hành trình tiễn đưa các liệt sĩ. Từ nghĩa cử giản dị của người đàn ông mưu sinh giữa thành phố, lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động cụ thể, gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ - Ảnh 6
Nhiều bạn trẻ chờ đoàn xe đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ đi qua. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, khoảnh khắc ấy khiến nhiều người dường như chậm lại. Những người trẻ vốn quen với điện thoại, mạng xã hội và những câu chuyện thường nhật bỗng cùng hướng về một điều lớn lao hơn: sự hy sinh của những người đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Sáng 14/10, từ khi trời còn sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM), mang theo những nhành hoa trắng, chờ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tặng hoa miễn phí công viên Lê Thị Riêng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 5 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường