Khi biết tin TPHCM vận động người dân cầm hoa trắng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, chị Nghĩa muốn góp một phần nhỏ để lan tỏa hoạt động tri ân này.

Theo thông tin VietNamNet , theo dõi chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ kéo dài 500 ngày đêm, chị Trần Thị Nghĩa (SN 1988, phường An Khánh, TPHCM) cảm thấy xúc động, biết ơn trước sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Chị tìm hiểu lộ trình đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ, tính toán thời điểm đoàn đi qua tiệm cà phê của mình. Nhận thấy người dân có thể gặp khó khăn khi tìm mua hoa, chị quyết định chuẩn bị khoảng 100 cành hoa tươi để tặng miễn phí.

Số hoa hồng được chị Nghĩa chuẩn bị. Ảnh: Báo VietNamNet.

Số hoa được đặt trước quán cà phê. Người dân có nhu cầu có thể đến nhận hoa, sau đó đứng tiễn đoàn xe tại khu vực ga metro Thảo Điền, phường An Khánh.

Chia sẻ về việc lựa chọn hoa, chị Nghĩa cho biết ban đầu phân vân giữa hoa cúc trắng và hoa hồng. Theo phong tục Việt Nam, hoa cúc trắng thường xuất hiện trong các nghi thức tiễn biệt người đã khuất.

Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ, chị quyết định chọn hoa hồng bởi muốn tưởng nhớ tuổi trẻ của những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

“Tôi nghĩ có những liệt sĩ hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 18 đôi mươi. Tôi muốn các anh, các chị sống mãi trong lòng người ở lại. Vì vậy, thay vì hoa cúc trắng, tôi chọn hoa hồng để đại diện cho thanh xuân và tuổi trẻ của 731 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành lấy nền hòa bình cho đất nước”, chị Nghĩa chia sẻ.

Anh Hoàng Thanh Tùng (32 tuổi, chủ tiệm hoa trên đường Trịnh Hoài Đức, P.Gia Định, TP.HCM) đã chuẩn bị hơn 1.000 bông hoa cúc để tặng miễn phí. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, có mặt ở đường Cách Mạng Tháng Tám từ 6 giờ 30, anh Hoàng Thanh Tùng (32 tuổi, chủ tiệm hoa trên đường Trịnh Hoài Đức, P.Gia Định, TP.HCM) tất bật tặng hoa cho những người dân đi ngang qua. Anh Tùng cho biết hơn 1.000 bông hoa cúc trắng, cúc vàng được anh đi chợ đầu mối mua lựa chọn từ 23 giờ đêm qua. "Hoa tặng miễn phí nhen bà con", vừa nói, đôi tay anh thoăn thoắt trao từng bông hoa cho các bạn trẻ và người dân.

Tất cả hoa đều tăng miễn phí. Ảnh: Báo Thanh Niên.

"Buôn bán cả năm, nay tôi chỉ muốn góp chút sức nhỏ để thành kính tri ân, cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh cho Tổ quốc. Tôi muốn làm chút gì đó cho thành phố đã cưu mang mình", anh Tùng chia sẻ.

Không phải một nghi thức cầu kỳ hay món quà lớn lao, những bông hoa được trao đi bằng sự chân thành đã góp thêm nét xúc động cho hành trình tiễn đưa các liệt sĩ. Từ nghĩa cử giản dị của người đàn ông mưu sinh giữa thành phố, lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động cụ thể, gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều bạn trẻ chờ đoàn xe đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ đi qua. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, khoảnh khắc ấy khiến nhiều người dường như chậm lại. Những người trẻ vốn quen với điện thoại, mạng xã hội và những câu chuyện thường nhật bỗng cùng hướng về một điều lớn lao hơn: sự hy sinh của những người đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay.