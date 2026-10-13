Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 13/10/2026 19:30

Lưu Dũng không để vợ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì vậy nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù vợ anh đã mang thai được 7 tháng nhưng Lưu Dũng vẫn chưa thấy lộ bụng, điều này làm anh vô cùng bối rối. 

Lưu Dũng luôn biết sức khỏe của vợ không tốt nên anh không hối thúc chuyện con cái sau bao năm chung sống. Lưu Dũng còn giúp vợ chịu mọi áp lực từ bố mẹ mình, anh chỉ mong hai đứa được hạnh phúc mà không bị bất cứ điều gì quấy rầy.

Một ngày, vợ nói với Lưu Dũng rằng cô có thai, Lưu Dũng vô cùng vui mừng, anh như nạp được nguồn năng lượng vô tận. Lưu Dũng không để vợ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì vậy nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù vợ anh đã mang thai được 7 tháng nhưng Lưu Dũng vẫn chưa thấy lộ bụng, điều này làm anh vô cùng bối rối. 

Vì có chị gái làm bác sĩ khoa sản nên Lưu Dũng đã đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra. Anh lo lắng cho vợ và lo sợ có điều gì đó không hay xảy ra với vợ mình. Khi đến bệnh viện khám, Lưu Dũng nói lại tình hình cho chị gái nghe, chị gái Lưu Dũng nhờ một bác sĩ cùng khoa khám cho vợ Lưu Dũng. Sau khi khám xong, chị gái Lưu Dũng vô cùng tức giận nói với anh: “Em ơi, ly hôn đi, suốt thời gian qua cô ấy đều lừa dối em, cô ấy không có thai đâu”. 

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu Dũng nghe xong những lời này của chị gái vô cùng tức giận, anh vốn dĩ không quan tâm đến việc sinh con nhưng điều khiến anh thất vọng nhất đó chính là sự lừa dối của người vợ. Lưu Dũng hỏi vợ vì sao lại đối xử với anh như thế nhưng người vợ lại tỏ thái độ với anh. Không thể kiểm soát cơn giận, Lưu Dũng đề nghị ly hôn ngay lập tức.

Một năm sau, chị gái Lưu Dũng đột nhiên nói với anh rằng, hồi đó vợ anh không nói dối, đúng là cô ấy đã có thai nhưng lúc đó cô ấy còn phát hiện bị bệnh máu trắng nên không thể giữ đứa con. Vì không muốn trở thành gánh nặng, vợ Lưu Dũng muốn chị gái anh cùng phối hợp để diễn một vở kịch cho Lưu Dũng xem, mục đích cuối cùng là khiến Lưu Dũng ghét bỏ cô.

Vợ Lưu Dũng không cho chị gái anh nói ra sự thật, cho đến khi cô ấy qua đời chị Lưu Dũng mới nói chuyện này với anh. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lưu Dũng hoàn toàn suy sụp, một năm qua anh luôn sống trong sự trách móc, anh tìm đủ mọi lý do nhưng vẫn không biết tại sao vợ lại lừa mình. Đến khi biết sự thật anh lại càng trách bản thân nhiều hơn, tình yêu anh dành cho vợ không đủ lớn để có thể vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Vậy mà hôm nay, chưa tròn 1 tháng ngày chị tôi mất thì tôi đã nghe một tin động trời về anh rể. Người hàng xóm cạnh nhà chị tôi thì thầm kể với tôi rằng cứ tối đến là cô ấy lại thấy một người phụ nữ lạ trong nhà chị tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 5 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Vừa kết hôn, tôi đã gặp cảnh khó xử nhất đời trong đêm đầu tiên về nhà chồng

Vừa kết hôn, tôi đã gặp cảnh khó xử nhất đời trong đêm đầu tiên về nhà chồng

Tự hào vì lấy được chồng lương cao, tôi không ngờ có ngày phải ám ảnh với chính người đầu ấp tay gối

Tự hào vì lấy được chồng lương cao, tôi không ngờ có ngày phải ám ảnh với chính người đầu ấp tay gối

Cưới người đàn ông đáng tuổi chú, tôi đỏ mặt trong đêm tân hôn vì hành động của gia đình chồng

Cưới người đàn ông đáng tuổi chú, tôi đỏ mặt trong đêm tân hôn vì hành động của gia đình chồng

Tưởng lấy được chồng giàu là sung sướng, ai ngờ hành động của anh mỗi đêm khiến tôi lạnh sống lưng

Tưởng lấy được chồng giàu là sung sướng, ai ngờ hành động của anh mỗi đêm khiến tôi lạnh sống lưng

Sự thật chấn động đằng sau sự thành thục của dâu mới khiến anh chồng choáng váng nghi ngờ

Sự thật chấn động đằng sau sự thành thục của dâu mới khiến anh chồng choáng váng nghi ngờ