Vụ cháy tiệm sửa xe làm 3 người tử vong: Đề nghị công nhận liệt sĩ với công dân cứu hộ bị tử nạn

Đời sống 02/09/2023 09:22

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Sở LĐ-TB-XH đề nghị công nhận liệt sĩ đối với công dân cứu người trong vụ cháy nhà ở TP.Phan Thiết bị tử nạn. 

Theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng nay 2.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã ký công văn gửi Sở LĐ-TB-XH đề nghị chủ trì, phối hợp với công an tỉnh và UBND TP.Phan Thiết khẩn trương tham mưu công nhận liệt sĩ đối với công dân hy sinh khi cứu người trong vụ cháy nhà ở TP.Phan Thiết.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị của Công an tỉnh (tại công văn số 1346/BC-CAT ngày 1.9) hoàn chỉnh hồ sơ xét duyệt công nhận liệt sĩ đối với công dân hy sinh trong vụ cháy nhà dân tại xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết. Sở LĐ-TB-XH nghiên cứu kiến nghị của Công an tỉnh để tham mưu UBND tỉnh đúng quy định.

Vụ cháy tiệm sửa xe làm 3 người tử vong: Đề nghị công nhận liệt sĩ với công dân cứu hộ bị tử nạn - Ảnh 1
Công an tỉnh Bình Thuận đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm 3 người tử vong, một bé 3 tuổi đang cấp cứu. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trước đó, theo báo Bình Thuận đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 31/8, một vụ cháy đã xảy ra tại một tiệm sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn nối dài) thuộc địa bàn xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết. Do là tiệm sửa xe nên lửa phát nhanh, lan vào những vật liệu dễ cháy trong cơ sở và bùng phát cháy lớn.

Lúc này, ông Tạ Văn Hưng đứng gần cửa nên chạy thoát ra ngoài. Vợ ông Hưng là bà Phạm Thị Bảo Trâm cùng 2 con nhỏ (3 tuổi và 9 tuổi) đang bị kẹt phía sau nhà, không thoát ra được.

Ông Nguyễn Hữu Đốn (sinh năm 1988) là hàng xóm bên cạnh, lao vào cứu 3 mẹ con bà Trâm thì bị điện giật chết.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, anh Đốn làm nghề phụ hồ, tối làm thêm nghề giao nước, cắt cỏ cho bò ăn. Hàng xóm có chuyện anh Đốn đều có mặt giúp đỡ.

Chiều 1/9, khu vực nhà anh Nguyễn Hữu Đốn ở thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết có mưa lớn nhưng rất đông người là hàng xóm, bạn bè mặc áo mưa đến viếng, thắp nhang cho anh. Sự ra đi của anh Đốn khiến mọi người đều ngỡ ngàng thương xót.

Vụ cháy tiệm sửa xe làm 3 người tử vong: Đề nghị công nhận liệt sĩ với công dân cứu hộ bị tử nạn - Ảnh 2
Công an tỉnh Bình Thuận đến thăm hỏi và chia buồn cùng người thân anh Nguyễn Hữu Đốn. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Được biết, gia đình anh Đốn có 5 người con, 3 gái, 2 trai. Anh Đốn là con út. Các anh chị khác đã có gia đình và ra ở riêng.

Anh Đốn có vợ làm thợ may, có 2 người con, đứa lớn năm nay lên lớp 7, đứa nhỏ học lớp 5. Cả nhà anh Đốn sống bằng nguồn thu nhập từ công việc phụ hồ của anh và thợ may của vợ. Do gia cảnh khó khăn nên đến nay, sau nhiều năm lập gia đình, anh Đốn vẫn chưa có nhà riêng mà ở chung với ba mẹ.

Theo báo Thanh Niên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc quan tâm, xem xét công nhận liệt sĩ đối với công dân có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình để cứu người trong hoạn nạn. Căn cứ điểm 6, điều 14, mục 3 Nghị định 131/CP ngày 30.12.2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ LĐ-TB-XH xem xét, công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Hữu Đốn, sinh năm 1988, ở thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết.

Liên quan đến vụ cháy nhà ông Tạ Văn Hưng, ngoài ông Nguyễn Hữu Đốn đã bị điện giật chết khi lao vào nhà cứu người, bà Phạm Thị Bảo Trâm (vợ ông Hưng) đã tử vong ngay khi đến bệnh viện cấp cứu. Chiều qua 1.9, cháu bé con lớn của ông Hưng (9 tuổi) cũng đã không qua khỏi do hít phải khí độc, tổn thương quá nặng.

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