Lời kể của chiến sĩ PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy rồi sơ cứu ngay trên xe cứu thương

Clip chiến sĩ cảnh sát PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy, sơ cứu trên xe cứu thương được lan truyền trên mạng xã hội, khiến người xem xúc động.

Theo thông tin từ báo Dân trí, người chiến sĩ cảnh sát PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy, sơ cứu trên xe cứu thương được lan truyền trên mạng xã hội là Binh nhì Trần Văn Quỳnh (20 tuổi, quê Bình Thuận). Anh đang tham gia nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận. Quỳnh là chiến sĩ nghĩa vụ, vừa được chuyển công tác về đơn vị vào tháng 6. Đây cũng là lần tham gia chữa cháy đầu tiên của anh. Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Quỳnh vừa cứu cháu bé ra từ đám cháy lớn và cố gắng hà hơi thổi ngạt, móc dị vật trong miệng bé để tạo đường thở.



Người chiến sĩ cảnh sát PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy, sơ cứu trên xe cứu thương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Binh nhì Trần Văn Quỳnh kể, tối 31/8, anh cùng đồng đội nhận chuông báo lên đường làm nhiệm vụ. Ngay sau chuông báo, Quỳnh và anh em tức tốc tiếp cận hiện trường. Khi đến nơi, lực lượng làm nhiệm vụ chia làm hai nhóm tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy và cứu hộ nạn nhân. Quỳnh và đồng đội đi vào phía sau ngôi nhà phát hiện có ba nạn nhân đang ở khu vực nhà tắm. Lúc này, tổ công tác lao vào làn khói đen dày đặc để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Quỳnh bế nạn nhân nhỏ tuổi nhất ra phía ngoài đầu tiên. Cảm nhận đứa bé còn thở, anh đã "lao như tên bắn" vào xe cấp cứu, rồi ra hiệu tài xế đưa nhanh đến bệnh viện. Trên xe, Quỳnh áp dụng những gì đã được học như hà hơi thổi ngạt, móc dị vật trong miệng cháu bé để tạo đường thở. Quãng đường xe cứu thương di chuyển đến bệnh viện hơn 2km với tốc độ cao, rung lắc nhưng Quỳnh vẫn giữ được thăng bằng. Anh thực hiện những động tác sơ cứu một cách thuần thục nhanh nhẹn. Nạn nhân là con út của chủ tiệm sửa xe được Quỳnh cứu đưa đến bệnh viện đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tích cực cứu chữa. Chiến sĩ Trần Văn Quỳnh - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan vụ cháy nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông, chiều 1/9, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết bé T.Q.A. (9 tuổi) đã tử vong. Bé út 3 tuổi vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện. A. là một trong hai con của vợ chồng anh Tạ Văn Hưng (35 tuổi) và chị Phạm Bảo Trâm (32 tuổi) trong vụ cháy nhà xảy ra trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết. Trước đó hai nạn nhân đã tử vong gồm chị Trâm và anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi), người hàng xóm lao vào cứu các nạn nhân.

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