Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào sáng 1/9, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết hai bé trai trong vụ cháy tiệm sửa xe ở Phong Nẫm, Phan Thiết đêm 31-8 vẫn đang được điều trị tích cực, thở máy.

Theo BS Phúc, Bệnh viện đã hội chẩn trực tuyến, trao đổi với Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, tuy nhiên khả năng chuyển viện là không cao do cả hai bé trai 9 tuổi và 3 tuổi đều bị ngạt khói rất nặng, tiên lượng xấu. Cho đến thời điểm này, vụ cháy vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

3 người trong căn nhà bốc cháy được đưa ra ngoài, nhưng 1 người đã tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 18h ngày 31/8, vụ cháy xảy ra tại căn nhà của hộ ông Tạ Văn Hưng cũng là tiệm sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc địa bàn phường Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

Phát hiện cháy, người dân ở gần đã dùng bình chữa cháy, vòi nước để dập lửa, đồng thời gọi báo PCCC. Đám cháy bùng lên nhanh và bao trùm trước cửa, nên nhiều người dân đã dùng búa đập vách tường để cứu những người trong nhà. Sau khi đập vỡ vách tường một nhóm người chui vào bên trong để cứu người, nhưng một nam thanh niên đã bị điện giật tử vong.

Thời điểm căn nhà bốc cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lực lượng chức năng đã dập tắt vụ cháy và tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau đó lực lượng Cảnh sát PCCC TP Phan Thiết đã tiếp cận hiện trường vào bên trong căn nhà đưa được 3 người là 3 mẹ con ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên người mẹ đã tử vong.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã dập tắt vụ cháy và tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.