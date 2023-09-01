Bố dùng dao đâm con gái ruột tử vong ở Yên Bái: Hé lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 01/09/2023 10:10

Khi uống rượu say, ông Hoàng Văn Lảo (SN 1947, ở thôn Khe Cạn, xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra mâu thuẫn và dùng dao đâm con gái ruột.

Theo thông tin từ VOV, vào tối ngày 31/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Đông An (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng bố chém con gái ruột tử vong.

Cụ thể, khoảng 19h cùng ngày, ông Hoàng Văn Lảo (SN 1947, ở thôn Khe Cạn, xã Đông An) uống rượu say, sau đó ông Lảo xảy ra mâu thuẫn với con gái ruột là chị H.T.T. (SN 1978, ở cùng xã).

Bố dùng dao đâm con gái ruột tử vong ở Yên Bái: Hé lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Hoàng Văn Lảo tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, do tức giận, ông Lảo đã dùng dao đâm chị T. tử vong.

Theo đại diện Công an huyện Văn Yên, ông Lảo bị cụt 1 tay, vợ ông Lảo vừa mất được vài tháng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chị T. lấy chiếc xe đạp điện của ông này, đem về sửa cho con gái mình đi. Sau khi uống rượu, ông Lảo tới nhà chị T. để đòi xe thì xảy ra vụ án mạng nêu trên.

Bố dùng dao đâm con gái ruột tử vong ở Yên Bái: Hé lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Người dân địa phương bàng hoàng về vụ việc xảy ra - Ảnh: VOV

Tới tối cùng ngày, Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ ông Lảo.

 

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