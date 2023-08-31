Do tranh cãi với vợ liên quan đến việc làm bánh cúng rằm tháng 7, Phàn Diếu Phạ (SN 1977) trú tại bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã dùng súng kíp bắn vào bụng vợ của mình.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 31/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người đối với Phàn Diếu Phạ vì đã dùng súng kíp bắn vợ do không chịu làm bánh cúng rằm. Trước đó, do tranh cãi với vợ liên quan đến việc làm bánh cúng rằm tháng 7, Phàn Diếu Phạ (SN 1977) trú tại bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã dùng súng kíp bắn vào bụng vợ của mình là chị Phàn Lở M. Hậu quả làm chị M. bị thương phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng hơn 19h ngày 27/8, sau khi Phạ cùng vợ ăn cơm xong tại lán nương, Phạ bảo vợ gói ít bánh để cúng rằm tháng 7. Tuy nhiên chị M. không đồng ý. Phạ bảo chị M. “không gói lấy gì cho con ăn”, nhưng M. cũng không nghe nên hai người xảy ra cãi cọ. Sau đó, Phạ bỏ đi lấy dao để vót đũa, nhưng M. vẫn tiếp tục chửi Phạ.. Ảnh minh họa: Internet Do bị chửi nhiều, Phạ quát và dọa sẽ “chém cho vài phát”. Chị M. liền đi đến chỗ Phạ và lấy con dao vứt ra ngoài lán. Vì bực tức, Phạ đã chạy đến chỗ giường ngủ của mình lấy một khẩu súng kíp đã được nhồi thuốc súng và đạn bi chĩa nòng súng về phía chị M. Thấy vậy, chị M. vén áo lên và nói “ăn thịt thì bắn đi”. Nghe thấy bị thách thức, Phạ đứng khom lưng trên giường, bóp cò trong khi nòng súng vẫn đang hướng về phía vợ.

Sau tiếng súng nổ, chị M. hét lên “chết rồi, chết rồi” và ngã xuống, phần bụng bị chảy máu. Sau đó, chị M. được các con đưa đi cấp cứu, hiện chị M. đang được điều trị tại Bệnh viện. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, hành vi của của Phàn Diếu Phạ là rất manh động, đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người vợ chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phàn Diếu Phạ để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 2/11/2020, Triệu Mùi Viện (SN 1991, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) bị đối tượng Ghển dùng súng tự chế bắn vào người gây thương tích. Qua xác minh, công an địa phương ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ghển và tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng. Quá trình điều tra xác định, Ghển và Viện là 2 vợ chồng, kết hôn từ năm 2014, có 2 người con. Trong quá trình chung sống, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 10/2019. Sau khi ly hôn Ghển sống một mình tại căn lán ở khu vực Khuổi Dùm, xóm Bình An, xã Triệu Nguyên nhưng thỉnh thoảng vẫn đến nhà Viện để gây sự, đánh đập. Ngày 2/11/2020, Ghển phát cỏ vệ sinh khu vực xung quanh lán phát hiện có 1 khẩu súng săn (súng kíp) được lên đạn sẵn. Lúc này, Ghển nhớ đến việc Viện không cho gặp mặt các con nên đã lấy súng đến nhà bắn Viện. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Cao Bằng, nạn nhân bị tổn thương 21% cơ thể....TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Tòn Ghển 10 năm tù về tội "Giết người"

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