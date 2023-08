Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 31/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người đối với Phàn Diếu Phạ vì đã dùng súng kíp bắn vợ do không chịu làm bánh cúng rằm.

Trước đó, do tranh cãi với vợ liên quan đến việc làm bánh cúng rằm tháng 7, Phàn Diếu Phạ (SN 1977) trú tại bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã dùng súng kíp bắn vào bụng vợ của mình là chị Phàn Lở M. Hậu quả làm chị M. bị thương phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.