Ninh Bình: Lốp ô tô bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong thương tâm

Đời sống 30/08/2023 19:23

Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đang phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Theo thông  tin từ VietNamNet, vào chiều 30/8, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đang phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều nay tại một gara ô tô trên địa bàn xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn.

Vào thời điểm trên, một ô tô tải Howo bị nổ lốp nên mang đến gara để sửa chữa. Sau khi người thợ tháo lốp, bất ngờ chiếc lốp phát nổ khiến người thợ và tài xế xe tải tử vong. Cơ quan công an xác định đây là vụ tai nạn lao động nên phối hợp cùng thanh tra Sở LĐ-TB&XH làm rõ.

Ninh Bình: Lốp ô tô bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một trường hợp tương tự xảy ra vào khoảng 6h15 sáng ngày 8/8 trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua địa bàn thành phố Tam Điệp, khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Thời điểm trên, chiếc xe tải đang lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (cao tốc Bắc - Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa) bất ngờ bị hỏng lốp. Lúc này lái xe đã gọi cứu hộ lốp đến sửa chữa. Khi xe cứu hộ lốp đang làm nhiệm vụ, bất ngờ bị xe tải đi trên cao tốc tông vào. Vụ tai nạn khiến 3 ôtô tải mang BKS: 98C-228.67; 29C-203.85 và 30P-1368, bị hư hỏng nặng.

Vụ va chạm liên hoàn khiến ông L.V.T. (SN 1972, trú phường An Hưng, TP Thanh Hóa) tử vong tại chỗ; anh V.V.T. (SN 1989, trú huyện Yên Mô, Ninh Bình) bị thương.

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Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

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