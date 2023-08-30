Tiệm bánh ở Hoà Bình cháy lớn: Chiến sĩ công an bị ngạt khói, lửa lan ra nhiều hộ dân xung quanh

Đời sống 30/08/2023 18:58

Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 30/8, lãnh đạo Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phố Nghĩa Dân, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.

Cụ thể, vào khoảng 12h15, ngọn lửa bất ngờ bốc lên tại tiệm bánh sinh nhật của gia đình anh Bùi Văn Lộc (SN 1994) trú tại địa bàn trên.

Tiệm bánh ở Hoà Bình cháy lớn: Chiến sĩ công an bị ngạt khói, lửa lan ra nhiều hộ dân xung quanh - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí
Tiệm bánh ở Hoà Bình cháy lớn: Chiến sĩ công an bị ngạt khói, lửa lan ra nhiều hộ dân xung quanh - Ảnh 2
Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện, tỉnh nhanh chóng tới hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy Công an huyện Lạc Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng quân đội, kiểm lâm, UBND thị trấn Vụ Bản và nhân dân tổ chức chữa cháy ban đầu, cứu người, cứu tài sản.

Tuy nhiên, lửa bùng phát nhanh đã cháy lan sang 2 căn nhà liền kề của chị Trần Thị Đào (SN 1991, kinh doanh bán hàng tạp hóa) và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Sinh (SN 1961).

Tiệm bánh ở Hoà Bình cháy lớn: Chiến sĩ công an bị ngạt khói, lửa lan ra nhiều hộ dân xung quanh - Ảnh 3
Người dân và lực lượng chức năng cùng nhau hỗ trợ gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí
Tiệm bánh ở Hoà Bình cháy lớn: Chiến sĩ công an bị ngạt khói, lửa lan ra nhiều hộ dân xung quanh - Ảnh 4
Hàng chục người đủ các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu người - Ảnh: Báo Lao Động
Tiệm bánh ở Hoà Bình cháy lớn: Chiến sĩ công an bị ngạt khói, lửa lan ra nhiều hộ dân xung quanh - Ảnh 5
Một số chiến sĩ công an không chịu nổi trước sức nóng của ngọn lửa - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, xe cứu hỏa của Quân đội Kho K84 được huy động đến hiện trường chữa cháy. Sau đó, Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Hòa Bình cũng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã đập cửa cứu thoát một người dân mắc kẹt trong căn nhà bị cháy. Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nhiều tài sản trong các căn nhà bị lửa thiêu rụi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trưởng Công an huyện Lạc Sơn cho biết một chiến sĩ công an huyện bị ngạt khói trong quá trình chữa cháy, đang được chữa trị tại bệnh viện.

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