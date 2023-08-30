Thiếu niên tông thẳng xe máy vào người làm CSGT gãy chân, vỡ xương gò má

Đời sống 30/08/2023 11:03

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Than Uyên đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Trọng (16 tuổi, ở huyện Than Uyên) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 30/8, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Than Uyên đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đức Trọng (16 tuổi, ở huyện Than Uyên) về tội Chống người thi hành công vụ.

Ngày 22/8, lực lượng Công an huyện Than Uyên làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm tại thị trấn Than Uyên.

Thiếu niên tông thẳng xe máy vào người làm CSGT gãy chân, vỡ xương gò má - Ảnh 1
Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi, động viện đại úy Nguyễn Đức Tâm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 17h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Trọng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe. Trọng dồn số, tăng ga lao thẳng vào đại úy Nguyễn Đức Tâm khiến người này gãy chân, vỡ xương gò má phải.

Tổ công tác cùng người dân đưa đại úy Nguyễn Đức Tâm đi cấp cứu. Sau khi phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đại uý Tâm được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị.

Chiều 29/8, Đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Tao Văn Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên đại úy Tâm.

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