Công an TP.Đà Lạt cho biết, cơ quan này đã xác minh, triệu tập và xác định nguyên nhân vụ việc cô gái bị đánh hội đồng trên địa bàn.

Theo thông tin từ VTC News, sau khi vào cuộc xác minh đoạn clip quay cảnh một cô gái bị 5 nữ giới dùng mũ bảo hiểm, chân, tay đánh liên tiếp vào người ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã triệu tập những người có liên quan lên làm việc.

Trưởng Công an TP.Đà Lạt làm việc với những người liên quan đến vụ cô gái bị nhóm người đánh hội đồng - Ảnh: Báo Dân Việt

Cô gái bị đánh trong clip tên là K.N, ngụ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do K.N nợ tiền của D. (24 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt).

Sau nhiều lần đòi nợ, giữa nhóm của D. và K.N xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nặng lời trên mạng xã hội. Đến đêm 26/8, K.N và nhóm của D. tiếp tục thách thức nhau trên mạng.

K.N bị đánh hội đồng tại hồ Tuyền Lâm - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 27/8, K.N và nhóm của D. gặp nhau tại một địa điểm thuộc khu vực trung tâm TP Đà Lạt. D gọi thêm M.A (17 tuổi, nữ sinh một trường THPT ở TP Đà Lạt) và một nam thanh niên đến, sau đó chở K.N tới khu vực hồ Tuyền Lâm.

Tại đây, nhóm của D. vừa chửi vừa lao vào đánh và đập bể điện thoại của K.N. Trong đó, M.A được xác định là người cầm mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu của K.N.

Có người đã quay video clip về vụ đánh người này, đăng trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Khi nạn nhân ngã và nằm xuống đường vẫn bị những người nêu trên dùng chân đạp thẳng vào đầu, mặt. Điện thoại của nạn nhân cũng bị đập vỡ.

Ngày 29/8, tại hội nghị giao ban cung cấp thông tin cho báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ thông tin về đoạn clip nói trên.

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