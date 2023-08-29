Sáng ngày 29/8, thi thể của 2 chị em H.N.T.M (sinh năm 2011) và em gái là H.T.T.N (sinh năm 2015) được tìm thấy ở hồ nước gần nhà.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào trưa ngày 28/8, 2 chị em H.N.T.M (sinh năm 2011) và em gái là H.T.T.N (sinh năm 2015) dẫn nhau đi chơi. Đến chiều không thấy 2 em về nên người thân và hàng xóm chia nhau đi tìm.

Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình của 2 em đáng thương, bố mất 2 năm trước, còn mẹ thì bỏ đi nên cả 2 chị em sống cùng bác gái tại khu phố Hòa Thuận, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Trong chiều và tối 28/8, nhiều người đã cùng đi tìm 2 chị em mất tích nhưng không có kết quả.

2 chị em gái chết đuối thương tâm ở hồ nước gần nhà - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đến sáng 29/8 thì phát hiện thi thể của 2 chị em M và N ở hồ nước gần nhà. Do hoàn cảnh thương tâm nên thầy cô và các nhóm thiện nguyện tại địa phương đã chung tay kêu gọi để lo đám tang chu toàn cho 2 chị em.

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