Sau tiếng nổ trong phòng trọ, một người ở Bình Dương bị bỏng toàn thân

Đời sống 29/08/2023 14:57

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 29/8 tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 12h ngày 29/8, một vụ nổ đã xảy ra tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương). Thời điểm trên, người dân nghe tiếng nổ lớn tại một phòng trọ.

Chạy lại kiểm tra, họ phát hiện phòng của anh D.V.D. (SN 1997) đang bốc cháy, nạn nhân bị bỏng toàn thân, cố gắng bò ra ngoài. Người dân đã cùng nhau hỗ trợ đưa anh D. ra khu vực an toàn và gọi xe cấp cứu, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Trong vòng 15 phút, xe cấp cứu đã đến đưa nam thanh niên đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng, cháy xém nhiều bộ phận trên cơ thể.

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Nổ ở phòng trọ, anh D. được cứu ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, người dân cho biết, nơi xảy ra vụ nổ là một phòng trọ ở giữa các phòng cuối căn nhà. Khi đến ứng cứu thì chỉ có 1 mình nam thanh niên ở căn phòng trọ trên. Hai căn phòng trọ ở bên người lao động đã đi làm hết nên không ai bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, bên trong phòng trọ bị xáo trộn, nhiều vật dụng bị cháy. Lực lượng chức năng phải điều động xe cứu hỏa đến dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau tiếng nổ trong phòng trọ, một người ở Bình Dương bị bỏng toàn thân - Ảnh 2Sau tiếng nổ trong phòng trọ, một người ở Bình Dương bị bỏng toàn thân - Ảnh 3
Hiện trường vụ nổ ở phòng trọ - Ảnh: Báo Lao Động

Đến 13h cùng ngày, Công an phường Thới Hòa đã căng dây phong tỏa hiện trường để chờ các cơ quan chức năng thực hiện công tác khám nghiệm điều tra. Người dân cũng đang tìm cách liên lạc báo tin cho người nhà nạn nhân biết.

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Hơn 10h ngày 29/8, lực lượng chức năng quận 5 đang phong tỏa con hẻm dẫn vào ngôi nhà kết hợp cho thuê phòng trọ trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11 (quận 5) để khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 2 người chết.

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