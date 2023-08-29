Vào ngày 29/8, một thanh niên khoảng 30 tuổi bất ngờ rơi từ tầng cao tòa CT11 chung cư Kim Văn Kim Lũ xuống đất, tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 29/8, lãnh đạo UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 10h sáng nay, một thanh niên khoảng 30 tuổi bất ngờ rơi từ tầng cao tòa CT11 chung cư Kim Văn Kim Lũ xuống đất, tử vong.

"Sau khi nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường làm rõ nguyên nhân sự việc. Hiện chưa rõ nam thanh niên này rơi từ tầng bao nhiêu xuống. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn", vị lãnh đạo phường Đại Kim nói.

Tòa CT11 chung cư Kim Văn Kim Lũ cao 45 tầng. Cảnh sát đang làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân sự việc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một trường hợp tương tự xảy ra vào ngày 10/8, tin từ UBND phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên được phát hiện đã tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 10/8, tại chung cư Đông Bắc (phường Trường Thi). Thời điểm trên, một số cư dân sống tại chung cư Đông Bắc nghe tiếng động mạnh, khi chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện 1 nam thanh niên (27 tuổi, ngụ huyện Quảng Xương) đã tử vong dưới khuôn viên tòa nhà.

Cháy cửa hàng tạp hóa ở Bắc Ninh, cha và con gái tử vong thương tâm Vào khoảng 3h46 ngày 29/8, địa bàn phường Khắc Niệm (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ cháy tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-mot-nguoi-roi-chung-cu-o-ha-noi-tu-vong-613021.html