Gần 30 người ở Điện Biên nhập viện nghi do nước nhiễm thuốc trừ cỏ

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến việc hàng chục người dân ở bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên nhập viện nghi do nguồn nước nhiễm thuốc trừ cỏ, từ ngày 21 đến ngày 23/8, trạm y tế xã Hua Thanh tiếp nhận 6 người dân thuộc 4 hộ gia đình tại bản Co Pục đến khám với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau họng, đau bụng. Sau đó, các bệnh nhân được cho về nhà theo dõi.

Trong các ngày 24-26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên tiếp tục tiếp nhận 20 trường hợp đến khám với các biểu hiện như trên.