Gần 30 người ở Điện Biên nhập viện nghi do nước nhiễm thuốc trừ cỏ

Đời sống 29/08/2023 10:32

Liên quan đến việc hàng chục người dân ở bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, BSCKII Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Điện Biên đã tới kiểm tra và chỉ đạo công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến việc hàng chục người dân ở bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên nhập viện nghi do nguồn nước nhiễm thuốc trừ cỏ, từ ngày 21 đến ngày 23/8, trạm y tế xã Hua Thanh tiếp nhận 6 người dân thuộc 4 hộ gia đình tại bản Co Pục đến khám với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau họng, đau bụng. Sau đó, các bệnh nhân được cho về nhà theo dõi. 

Trong các ngày 24-26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên tiếp tục tiếp nhận 20 trường hợp đến khám với các biểu hiện như trên. 

Dựa vào báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên, bước đầu xác minh vào ngày 17/8, công nhân của Nhà máy Thủy điện Nậm Cổ Hu phun thuốc trừ cỏ dọc theo hệ thống ống thu gom nước từ hồ Nậm Khẩu Hu vào nhà máy phát điện của nhà máy.  Vị trí mó nước (hồ, giếng, vũng nước…) có ống dẫn nước ăn của 5 hộ dân song song với đường ống của thủy điện. Mó nước cách ống thủy điện 1,5 mét và nằm trong bán kính phun thuốc trừ cỏ.  Trung tâm đã lấy mẫu hiện trường để xét nghiệm đánh giá chất lượng nước đảm bảo theo đúng quy định.

Gần 30 người ở Điện Biên nhập viện nghi do nước nhiễm thuốc trừ cỏ - Ảnh 1
Hiện sức khỏe của các bệnh nhân theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã cơ bản ổn định - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại khu vực nguồn nước nghi ngờ bị ô nhiễm tại bản Co Pục, ông Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương theo dõi, xác minh nguồn nước bị nghi nhiễm thuốc trừ cỏ đảm bảo theo đúng quy định. 

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Điện Biên chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác cấp cứu, thu dung và điều trị cho người dân. 

Gần 30 người ở Điện Biên nhập viện nghi do nước nhiễm thuốc trừ cỏ - Ảnh 2
Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Điện Biên kiểm tra thực tế tại khu vực nguồn nước nghi ngờ bị ô nhiễm tại bản Co Pục (xã Hua Thanh, H.Điện Biên) - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trung tâm cũng cần cử cán bộ theo dõi diễn biến sức khỏe của các hộ dân tại bản Co Pục, khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước nghi ngờ bị ô nhiễm cho đến khi có kết quả xét nghiệm và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

Các đơn vị cũng cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

Hiện sức khỏe của các bệnh nhân theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã cơ bản ổn định. Trước đó, kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân không có các chỉ số nào đặc biệt, nên các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp tiêm truyền, giải độc, giảm đau và điều trị các triệu chứng.

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