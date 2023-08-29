Nhân chứng kể phút 'thót tim' thấy ôtô lật ngửa khi tàu hoả tông trúng: Người trên xe tinh thần hoảng, những đứa trẻ gào khóc sợ hãi

Đời sống 29/08/2023 06:30

Gần 1 ngày sau vụ va chạm giữa tàu hoả chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng với xe ô tô 7 chỗ tại tại KM 89+950 thuộc địa phận xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) khiến 9 người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, người dân sinh sống, bán hàng quanh khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ va chạm giữa tàu hoả chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng với xe ô tô 7 chỗ tại tại KM 89+950 thuộc địa phận xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) khiến 9 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Chị Huyền, người trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 21h ngày 27/8. Lúc này, xe ô tô 7 chỗ đi từ hướng chợ Quán Ngà về phía quốc lộ 5, trên xe có 9 người gồm 4 người lớn, 5 trẻ em thuộc hai gia đình về quê ở xã Tân Tiến ăn Rằm tháng 7.

Nhân chứng kể phút 'thót tim' thấy ôtô lật ngửa khi tàu hoả tông trúng: Người trên xe tinh thần hoảng, những đứa trẻ gào khóc sợ hãi - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ tai nạn đường sắt tối 27/8 - Ảnh: VTC News

Khi xe di chuyển về phía đường ray cũng là lúc tàu hoả chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đang tới, chị Huyền hô hoán, cảnh báo cho phương tiện. "Xe đỗ lại một lúc rồi lại tiếp tục tiến lên. Trong tâm họ nghĩ gì, họ cố vượt hay như thế nào thì tôi không nắm được. Khi đầu xe hơi chếch vào đường ray thì tàu đến. Xe ô tô quay mấy vòng rồi lật cách đó gần 20 m. Lúc này, bánh xe chưa lên đường ray", chị Huyền nhớ lại.

Chứng kiến sự việc, tâm trí chị Huyền hốt hoảng. Mọi người xung quanh thấy tàu dừng biết có chuyện nên đến hiện trường rất đông. Thấy xe hư hỏng nặng, chị Huyền nghĩ chắc người "lành ít dữ nhiều". Tuy nhiên, khi tàu dừng lại hẳn, thân tàu chắn ngang đường đi, mọi người tới vị trí chiếc xe gặp nạn thì rất may không ai tử vong.

Anh Mạnh - người bán hàng tạp hoá gần đó kể lại, khi gần tới đường ray, chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm. Từ hai bên đường anh và chị Huyền đều hô cảnh báo có tàu tới nhưng theo nhận định của anh Mạnh, có thể do xe đóng kín, người trong xe không nghe thấy. 

Nhân chứng kể phút 'thót tim' thấy ôtô lật ngửa khi tàu hoả tông trúng: Người trên xe tinh thần hoảng, những đứa trẻ gào khóc sợ hãi - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theothông tin từ báo Dân trí, báo cáo ban đầu của UBND xã Tân Tiến, nhận định ban đầu, xe 7 chỗ có thể do chị N.T.H (SN 1989, thường trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm lái chở 8 người, trong đó có 5 trẻ em.

Danh tính 8 người này gồm: N.Đ.M (SN 1981, chồng chị H., thường trú quận Lê Chân, Hải Phòng), N.K.N.M (SN 2015), N.Đ.Đ.P (SN 2018), N.Đ.G.T (SN 2020), N.T.T (SN 1990, trú quận Ngô Quyền), Q.M.N (SN 1986, chồng chị T.), Q.N.H (SN 2014) và Q.N.A (SN 2017).

Ngoài ra, gia đình cung cấp, chị N.T.T và chị N.T.H bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, những người còn lại bị thương nhẹ.

Một người ở Lào Cai mất tích nghi bị lũ cuốn trôi

Một người ở Lào Cai mất tích nghi bị lũ cuốn trôi

Người dân bản Nặm Cằm, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên phát hiện 1 chiếc xe máy mắc cạn ven suối.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích