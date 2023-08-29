Gần 1 ngày sau vụ va chạm giữa tàu hoả chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng với xe ô tô 7 chỗ tại tại KM 89+950 thuộc địa phận xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) khiến 9 người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, người dân sinh sống, bán hàng quanh khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ va chạm giữa tàu hoả chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng với xe ô tô 7 chỗ tại tại KM 89+950 thuộc địa phận xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) khiến 9 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Chị Huyền, người trực tiếp chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 21h ngày 27/8. Lúc này, xe ô tô 7 chỗ đi từ hướng chợ Quán Ngà về phía quốc lộ 5, trên xe có 9 người gồm 4 người lớn, 5 trẻ em thuộc hai gia đình về quê ở xã Tân Tiến ăn Rằm tháng 7.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đường sắt tối 27/8 - Ảnh: VTC News Khi xe di chuyển về phía đường ray cũng là lúc tàu hoả chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đang tới, chị Huyền hô hoán, cảnh báo cho phương tiện. "Xe đỗ lại một lúc rồi lại tiếp tục tiến lên. Trong tâm họ nghĩ gì, họ cố vượt hay như thế nào thì tôi không nắm được. Khi đầu xe hơi chếch vào đường ray thì tàu đến. Xe ô tô quay mấy vòng rồi lật cách đó gần 20 m. Lúc này, bánh xe chưa lên đường ray", chị Huyền nhớ lại. Chứng kiến sự việc, tâm trí chị Huyền hốt hoảng. Mọi người xung quanh thấy tàu dừng biết có chuyện nên đến hiện trường rất đông. Thấy xe hư hỏng nặng, chị Huyền nghĩ chắc người "lành ít dữ nhiều". Tuy nhiên, khi tàu dừng lại hẳn, thân tàu chắn ngang đường đi, mọi người tới vị trí chiếc xe gặp nạn thì rất may không ai tử vong.

Anh Mạnh - người bán hàng tạp hoá gần đó kể lại, khi gần tới đường ray, chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm. Từ hai bên đường anh và chị Huyền đều hô cảnh báo có tàu tới nhưng theo nhận định của anh Mạnh, có thể do xe đóng kín, người trong xe không nghe thấy. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí Theothông tin từ báo Dân trí, báo cáo ban đầu của UBND xã Tân Tiến, nhận định ban đầu, xe 7 chỗ có thể do chị N.T.H (SN 1989, thường trú quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm lái chở 8 người, trong đó có 5 trẻ em. Danh tính 8 người này gồm: N.Đ.M (SN 1981, chồng chị H., thường trú quận Lê Chân, Hải Phòng), N.K.N.M (SN 2015), N.Đ.Đ.P (SN 2018), N.Đ.G.T (SN 2020), N.T.T (SN 1990, trú quận Ngô Quyền), Q.M.N (SN 1986, chồng chị T.), Q.N.H (SN 2014) và Q.N.A (SN 2017). Ngoài ra, gia đình cung cấp, chị N.T.T và chị N.T.H bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện, những người còn lại bị thương nhẹ.

Một người ở Lào Cai mất tích nghi bị lũ cuốn trôi Người dân bản Nặm Cằm, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên phát hiện 1 chiếc xe máy mắc cạn ven suối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-chung-ke-phut-thot-tim-thay-oto-lat-ngua-khi-tau-hoa-tong-trung-nguoi-tren-xe-tinh-than-hoang-nhung-ua-tre-gao-khoc-so-hai-612944.html