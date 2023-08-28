Lãnh đạo xã An Hoà (An Dương, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 28/8, Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương (Hải Phòng) thông tin, đơn vị đang triệu tập các đối tượng là người địa phương để phục vụ công tác để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/8, tại thôn Hà Nhuận 2, xã An Hòa (An Dương, Hải Phòng) xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình ông Lê Văn H và ông Trần Văn C (cùng ở xã An Hòa) dẫn đến xô xát.

Hậu quả khiến anh Nguyễn Văn H (SN 1982, ở xã Lê Thiện), con rể ông Trần Văn C bị chém trọng thương dẫn đến tử vong. Con trai ông Trần Văn C cũng bị thương nặng, được người thân đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Trần Văn C làm công tác điều tiết nước nhưng không may để nước tràn vào ruộng nhà ông Lê Văn H, xảy ra khoảng một tháng trước dẫn đến mâu thuẫn.

Tối 27/8, con cái ông Trần Văn C về nhà ăn rằm, có tìm đến nhà ông Lê Văn H để giải quyết mâu thuẫn trước đó thì xảy ra xô xát.

Danh tính 9 nạn nhân trong vụ ô tô băng qua đường sắt bị tàu hoả tông trúng Lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 7 chỗ và tàu hoả khiến 9 người trên xe bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

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