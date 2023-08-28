Hiện trường vụ xe khách, xe tải cùng lao vào xưởng gỗ khiến tài xế tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 28/08/2023 10:40

Vào ngày 28/8, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngã tư QL47 với đường tránh phía tây TP.Thanh Hóa, đoạn qua địa phận P.Đông Tân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 3h30 ngày 28/8, một vụ tai nạn xảy ra tại khu vực ngã tư QL47 với đường tránh phía tây TP.Thanh Hóa, đoạn qua địa phận P.Đông Tân.

 

Vào thời điểm trên, xe khách biển số 12B - 004.73 của nhà xe Dũng Lan, chạy tuyến Đắk Lắk - Lạng Sơn, lưu thông từ trung tâm TP.Thanh Hóa lên đường cao tốc Mai Sơn - QL45. Khi đến khu vực ngã tư trên, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải biển số xanh 80A - 041.57 (chưa rõ danh tính tài xế).

Sau cú va chạm, cả 2 xe cùng lao vào gara ô tô ngay khu vực ngã tư. Thời điểm xảy ra tai nạn, trong gara ô tô không có người. Trên xe khách có hơn 20 hành khách.

Hiện trường vụ xe khách, xe tải cùng lao vào xưởng gỗ khiến tài xế tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong, tài xế xe tải và nhiều người có mặt trên xe khách bị thương - Ảnh: Báo Thanh Niên
Hiện trường vụ xe khách, xe tải cùng lao vào xưởng gỗ khiến tài xế tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 2
Phần đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Thanh Niên
Hiện trường vụ xe khách, xe tải cùng lao vào xưởng gỗ khiến tài xế tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 3Hiện trường vụ xe khách, xe tải cùng lao vào xưởng gỗ khiến tài xế tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 4
Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Lao Động

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách (chưa rõ danh tính) tử vong, một số hành khách trên xe bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh (TP.Thanh Hóa) cấp cứu.

Một hành khách cho biết khi người trên xe đang ngủ thì bỗng nghe tiếng động rất mạnh. Khi tỉnh dậy, thấy xe khách cùng xe tải tông vào gara ô tô, hành khách phải đập kính để thoát ra ngoài.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được 2 chiếc xe ra khỏi hiện trường. Lực lượng của Công an TP.Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

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