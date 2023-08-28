Cảnh báo chiêu trò giả làm bác sĩ, lừa bán 'thần dược' cho người già

Đời sống 28/08/2023 06:30

Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm rõ, truy bắt nhóm người từ TP.HCM đến Đắk Lắk dàn cảnh bán 'thần dược', lừa tiền nhiều người.

Theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 27/8, bà Thu, Nguyễn Xuân Vinh (54 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (49 tuổi) và Lê Thị Oanh (51 tuổi) bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Cơ quan điều tra cho rằng bà Thu là chủ mưu, đặt mua trên mạng xã hội một số loại thuốc bắc và 10 hộp giấy có in tên "Phong Q

Cảnh báo chiêu trò giả làm bác sĩ, lừa bán 'thần dược' cho người già - Ảnh 1
Người dân TP Buôn Ma Thuột lo lắng trước thủ đoạn tinh vi của nhóm người lạ - Ảnh: VNExpress

uế Chi", "Viện khoa học 103, 108" rồi về đóng gói.

 

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, dựa vào cáo buộc của công an, tháng 7, cả nhóm rủ nhau lên TP Buôn Ma Thuột, thuê khách sạn ở. Bà Thu phân công ông Vinh giả làm bác sĩ, đứng ở khu vực gần nơi Thu tiếp cận người mua thuốc. Bà Kim Anh sẽ hỗ trợ đưa ra thông tin gian dối đây là thuốc quý, người nhà đã mua uống và lành bệnh để tạo lòng tin cho người bị hại. Còn bà Oanh đứng từ xa cảnh giới.

Sáng 28/7, nhóm đến ngã tư đường Mai Hắc Đế - Giải Phóng, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột tiếp cận bà Dung (65 tuổi) rồi dàn cảnh lừa bán thuốc giả, thu 9,9 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, cả nhóm trốn về TP HCM và bị cảnh sát bắt hôm 25/8. Tại cơ quan điều tra, nhóm thừa nhận đã lừa đảo 4 vụ bằng thủ đoạn trên.

 

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