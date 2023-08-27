Vụ cháy lớn xảy ra trong toa tàu đang đậu ở thành phố Madurai, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), vào ngày 26/8.

Theo thông tin từ VNExpress, dẫn tin từ AFP, ụ cháy xảy ra ngày 26/8 trên một toa tàu đỗ riêng tại ga đường sắt ở thành phố Madurai thuộc bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau khoảng hai tiếng. Ngoài toa tàu nói trên, vụ cháy không gây ra thiệt hại cho các toa xe hoặc đoàn tàu khác.

Video cho thấy ngọn lửa lớn bùng lên bên trong toa tàu. Truyền thông địa phương đưa tin các hành khách mang lậu một bình gas lên toa tàu và nó phát nổ khi họ sử dụng, gây ra vụ hỏa hoạn.

Giới chức địa phương cho biết toa xe nói trên do một đơn vị lữ hành đặt riêng. Tại Ấn Độ, những người có nhu cầu có thể thuê riêng cả toa xe thông qua cổng đăng ký của Tập đoàn Du lịch và Dịch vụ Đường sắt Ấn Độ. Tuy nhiên, hành khách bị cấm mang vật liệu nguy cơ cháy nổ cao như bình gas.

Đoàn tàu bị phá hủy sau hỏa hoạn tại Ấn Độ ngày 26/8 - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan Đường sắt Miền nam Ấn Độ cho biết, ngọn lửa bùng phát lúc 5h15 phút và được khống chế lúc 7 giờ 15 phút (giờ địa phương). Nguyên nhân ban đầu được cho là do hành khách lén mang bình gas lên tàu để pha trà.

Cơ quan Đường sắt Miền nam Ấn Độ không tiết lộ số người có trong toa vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết nhiều người đã kịp thời thoát ra ngoài khi thấy ngọn lửa bùng phát trong toa tàu.

Theo NDTV, thân nhân mỗi hành khách thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nói trên sẽ nhận được 1.000.000 rupee (hơn 12.000 USD) tiền bồi thường.

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