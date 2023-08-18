Kinh hoàng: Nữ du khách bán khỏa thân rơi từ tầng 7 khách sạn xuống đất tử vong

Thế giới 18/08/2023 13:39

Một người phụ nữ 32 tuổi treo ngược cơ thể trên bậu cửa sổ một căn phòng tầng 7 khách sạn. Vài giây sau cô rơi xuống đất.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, dẫn tin từ The Straits Times, vụ việc xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Seven Seas Condo tại TP Pattaya - Thái Lan. Một đoạn video kinh hoàng đã ghi lại cảnh cô Daria Iuzifiak (32 tuổi), treo ngược cơ thể trên bậu cửa sổ một căn phòng tầng 7 khách sạn. Vài giây sau cô rơi xuống đất.

 

Nhân viên bảo vệ của khách sạn đã phát hiện thi thể khỏa thân từ thắt lưng trở xuống của nữ du khách xấu số nằm trên vũng máu, đã tử vong.

Bạn trai của cô Iuzifiak là Oeaop Nbahobny Fedor được cho là đứng bên cửa sổ khi vụ việc xảy ra vào 6 giờ ngày 13-8. Anh ta cởi trần và bị kích động khi cảnh sát bắt giữ.

Kinh hoàng: Nữ du khách bán khỏa thân rơi từ tầng 7 khách sạn xuống đất tử vong - Ảnh 1
Nữ du khách xấu số - Ảnh: FACEBOOK/AGODA

Theo thông tin từ VietNamNet, trung tá Kanisorn Apisop, Cảnh sát trưởng quận Jomtien của TP Pattaya, cho biết không có dấu hiệu cô Iuzifiak bị hành hung trước khi chết.

 

Căn phòng khách sạn của cặp đôi bừa bộn với các hộp đựng thức ăn và chai rượu, nhưng không có dấu hiệu đánh nhau hay vật lộn. Tuy nhiên, Fedor vẫn bị bắt để xác định liệu anh ta có liên quan như thế nào đến cái chết của cô Iuzifiak.

Kinh hoàng: Nữ du khách bán khỏa thân rơi từ tầng 7 khách sạn xuống đất tử vong - Ảnh 2
Nam du khách người Nga là bạn trai của nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan cảnh sát, Fedor phủ nhận việc hành hung bạn gái. Kết quả xét nghiệm ma túy âm tính.

Cảnh sát cho biết các nhân viên pháp y đang lấy dấu vân tay từ căn phòng và tiến hành kiểm tra hình ảnh từ một số CCTV ghi lại được. Thi thể của cô gái sẽ được khám nghiệm tử thi để xác định liệu cô có chết trước khi rơi xuống đất hay không.

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