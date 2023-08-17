Nam giáo viên tiểu học ôm ấp mẹ của học sinh trong thang máy, hai người chênh lệch 20 tuổi

Thế giới 17/08/2023 16:26

Cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm và ôm ấp nhau trong thang máy, được biết hai người chênh lệch 20 tuổi và người đàn ông chính là giáo viên chủ nhiệm của con người phụ nữ.

Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, một nam giáo viên tiểu học ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã ngoại tình với mẹ của học sinh. Vụ việc nhận được sự quan tâm rộng rãi của cư dân mạng xứ Trung. Từ video có thể thấy rằng, người đàn ông và người phụ nữ bước vào thang máy cùng một lúc. Sau đó, người phụ nữ đến gần người đàn ông và người đàn ông này đã ôm lấy cô ấy.

Ngày 16/8, phóng viên đã liên hệ với mẹ chồng của người phụ nữ. Bà cho biết, cho đến nay con dâu bà vẫn chưa thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Được biết, cô con dâu đã bỏ nhà đi từ hồi tháng 5, sau đó cháu trai nói với bà nội nơi mẹ ở, kết quả bà phát hiện con dâu và thầy giáo kia cùng ra khỏi nhà. Điều đáng nói, người phụ nữ này và thầy giáo tiểu học chênh lệch nhau 20 tuổi.

ngoai tinh 1
 Thầy giáo tiểu học liên tục ôm ấp mẹ của học sinh trong thang máy

Người mẹ chồng cho biết, sau khi xảy ra sự việc bà muốn con trai và con dâu ly hôn nhưng cô con dâu không đồng ý mà đòi khởi kiện ra tòa. Bà cho biết thêm, từ trước đến nay bà luôn coi con dâu như con gái, sau khi kết hôn cả hai đã sống với bà. Mối quan hệ gia đình trước đây rất hòa thuận, con dâu cũng rất hiếu thuận với mẹ chồng: “Chúng tôi không thể tin rằng cô ấy có thể làm ra chuyện thế này” – người mẹ chồng nói.

Được biết, người đàn ông ngoại tình với con dâu bà chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu trai. Đối phương kiêu ngạo và không đưa ra lời xin lỗi nào. Hiện tại, phía gia đình bên chồng của người phụ nữ đã thông báo việc làm của người đàn ông đến cơ qua mà người này đang công tác.

Góa phụ 30 tuổi bị các bác sĩ và nhân viên cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại khi làm việc tại viện dưỡng lão

Góa phụ 30 tuổi bị các bác sĩ và nhân viên cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại khi làm việc tại viện dưỡng lão

Một nữ y tá đã bị một bác sĩ và các nhân viên cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại tại viện dưỡng lão nơi cô đang làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   đăng tải lên mạng cư dân mạng xứ Trung khởi kiện ra tòa

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 34 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích