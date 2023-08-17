Nam giáo viên tiểu học ôm ấp mẹ của học sinh trong thang máy, hai người chênh lệch 20 tuổi

Cặp đôi liên tục thể hiện tình cảm và ôm ấp nhau trong thang máy, được biết hai người chênh lệch 20 tuổi và người đàn ông chính là giáo viên chủ nhiệm của con người phụ nữ.

Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, một nam giáo viên tiểu học ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã ngoại tình với mẹ của học sinh. Vụ việc nhận được sự quan tâm rộng rãi của cư dân mạng xứ Trung. Từ video có thể thấy rằng, người đàn ông và người phụ nữ bước vào thang máy cùng một lúc. Sau đó, người phụ nữ đến gần người đàn ông và người đàn ông này đã ôm lấy cô ấy.

Ngày 16/8, phóng viên đã liên hệ với mẹ chồng của người phụ nữ. Bà cho biết, cho đến nay con dâu bà vẫn chưa thừa nhận chuyện mình ngoại tình. Được biết, cô con dâu đã bỏ nhà đi từ hồi tháng 5, sau đó cháu trai nói với bà nội nơi mẹ ở, kết quả bà phát hiện con dâu và thầy giáo kia cùng ra khỏi nhà. Điều đáng nói, người phụ nữ này và thầy giáo tiểu học chênh lệch nhau 20 tuổi.

Thầy giáo tiểu học liên tục ôm ấp mẹ của học sinh trong thang máy

Người mẹ chồng cho biết, sau khi xảy ra sự việc bà muốn con trai và con dâu ly hôn nhưng cô con dâu không đồng ý mà đòi khởi kiện ra tòa. Bà cho biết thêm, từ trước đến nay bà luôn coi con dâu như con gái, sau khi kết hôn cả hai đã sống với bà. Mối quan hệ gia đình trước đây rất hòa thuận, con dâu cũng rất hiếu thuận với mẹ chồng: “Chúng tôi không thể tin rằng cô ấy có thể làm ra chuyện thế này” – người mẹ chồng nói.

Được biết, người đàn ông ngoại tình với con dâu bà chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu trai. Đối phương kiêu ngạo và không đưa ra lời xin lỗi nào. Hiện tại, phía gia đình bên chồng của người phụ nữ đã thông báo việc làm của người đàn ông đến cơ qua mà người này đang công tác.

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