18 người chết tại một bệnh viện trong vòng 24 giờ khiến cộng đồng mạng sốc nặng

Thế giới 16/08/2023 10:32

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương vào ngày 13/8, trong vòng 24 giờ tại một bệnh viện đã có 18 người chết.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở bang Maharashtra, Ấn Độ khiến cư dân mạng nước này dậy sóng. Theo báo cáo của truyền thông địa phương vào ngày 13/8, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có 18 người chết tại một bệnh viện của bang Maharashtra. Ngay sau đó, thủ hiến bang Maharashtra đã ra lệnh thành lập ủy ban điều tra để tìm hiểu kỹ hơn về vụ việc này.

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 Trong vòng 24 giờ đã có 18 người chết tại một bệnh viện ở Ấn Độ khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng

Theo India Today, trong số những người thiệt mạng có 10 phụ nữ và 8 nam giới, trong đó có 12 người trên 50 tuổi. Được biết khi còn sống những bệnh nhân này mắc các bệnh như: sỏi thận, nhiễm trùng huyết, viêm phổi… Do tính chất bất thường của vụ việc, thủ hiến bang Maharashtra là Eknath Shinde đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra độc lập để điều tra về sự việc xảy ra vào ngày hôm đó.

Được biết, mỗi ngày số bệnh nhân chết trong bệnh viện này trung bình khoảng 6 đến 7 người. Phía cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai từ các nhân viên trong bệnh viện để tránh những sự cố đáng tiếc khác vì số người tử vong quá lớn.

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Từ khóa:   cư dân mạng ủy ban điều tra sự cố đáng tiếc

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