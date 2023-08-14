Phát hiện em gái ngoại tình với chồng, người phụ nữ dùng súng bắt vào mặt em gái

Thế giới 14/08/2023 16:03

Mới đây, một người phụ nữ 30 tuổi đã dùng súng bắn thẳng vào mặt cô em gái 20 tuổi vì nghi ngờ cô gái này ngoại tình với chồng của mình.

Theo 163, mới đây tại Delhi, Ấn Độ đã xảy ra một vụ xả súng gây chấn động dư luận. Một người phụ nữ 30 tuổi đã không ngần ngại bắn thẳng vào mặt cô em gái 20 tuổi vì nghi ngờ cô gái này ngoại tình với chồng của mình. Như vậy vẫn chưa thỏa mãn, người chị còn dùng báng súng đánh vào đầu em gái khiến em gái chảy rất nhiều máu. Đằng sau vụ việc đau lòng này là mâu thuẫn gia đình và những vướng mắc tình cảm không thể giải quyết.

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 Nghi ngờ chồng ngoại tình với em gái, người phụ nữ dùng súng bắn vào mặt em mình - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, vụ việc xảy ra ở khu phố Shastri Park, phía đông bắc Delhi. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày 9/8, cảnh sát địa phương nhận được báo cáo về vụ việc. Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện nạn nhân là Sumaila – 20 tuổi, kẻ xả súng Sonu – 30 tuổi là chị ruột của nạn nhân, ngay sau đó nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi điều tra sự việc cảnh sát biết thêm, đã từ lâu, Sonu nghi ngờ em gái và chồng mình có quan hệ bất chính. Mặc dù Sonu nhiều lần yêu cầu cả hai chấm dứt mối quan hệ những họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc. Vào ngày xảy ra vụ việc, hai chị em đã cãi nhau, Sonu lấy một khẩu súng từ trong phòng và bắn vào em gái mình.

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 Dù người vợ nhiều lần yêu cầu em gái và chồng chấm dứt quan hệ nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi vụ việc xảy ra, chồng của Sonu không có nhà, điều đáng chú ý là Sumaila cũng có chồng nhưng chồng cô hiện đang bị giam giữ trong tù. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ Sonu vì tình nghi âm mưu giết người, vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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Từ khóa:   quan hệ bất chính mâu thuẫn gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu

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