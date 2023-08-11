Nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới đất, người đi bộ bàng hoàng phát hiện 3 con cá sấu phá xi măng leo lên vỉa hè

Thế giới 11/08/2023 16:40

Vụ việc ba con cá sấu phá xi măng leo lên vỉa hè xảy ra gần đây đã nhận được sự quan tâm đặc của của cộng đồng mạng.

Theo Mạng Hoàn Cầu, vào ngày 10/8 một nhóm cư dân ở Ấn Độ cho biết họ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ vỉa hè. Sau đó, ba con cá sấu từ dưới đất chui qua lớp xi măng và nhảy lên vỉa hè. Những người chứng kiến đều không tin vào những gì đang xảy ra.

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 Những con cá sấu phá xi măng leo lên vỉa hè gây sốt cộng đồng mạng

Ngay sau đó, đoạn video ghi lại cảnh này được đăng tải lên mạng xã hội và đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ. Những hình ảnh từ video cho thấy, khá nhiều người đã tập trung lại cố bắt con cá sấu vừa nhảy lên khỏi mặt đất. Trong số đó, một người đàn ông đi ủng cố gắng dùng dụng cụ ghì chặt con cá sấu đầu tiên.

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 Một người đàn ông đang cố gắng khống chế con cá sấu đầu tiên thì con cá sấu thứ 2 chui ra

Vậy nhưng không lâu sau đó, con cá sấu thứ hai đã phá vỡ lớp xi măng và chạy về phía người quay video khiến đoạn clip bị rung. Con cá sấu thứ ba nằm bất động và chỉ lộ ra phần lưng. Những người dân địa phương cho biết, họ nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ vết nứt trên vỉa hè, không ngờ rằng sau đó 3 con cá sấu đã lao ra ngoài từ vết nứt đó.

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