Không những được giảm án, vào ngày ra tù, 11 tên tội phạm cưỡng hiếp tập thể còn được đeo vòng hoa khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Những kẻ đã cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ mang thai và giết hại 14 thành viên trong gia đình nạn nhân đã được ra tù sớm. Việc trả tự do cho 11 tên tội phạm ở bang Gujarat, Ấn Độ đã gây ra sự phẫn nộ của cộng đồng mạng nước này. Những tên tội phạm không hề hối hận về tội ác dã man mà chúng đã gây ra.

Những tên tội phạm này đã cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 5 - Ảnh minh họa: Internet

Theo Times of India, vào ngày 3/3/2002, một người phụ nữ Hồi giáo 21 tuổi đang mang thai ở tháng thứ 5 đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi 11 người quen. Những tên tội phạm này còn giết hại 14 người thân của nạn nhân trong đó có cô con gái 3 tuổi của cô. Vào tháng 1/2008, 11 người đàn ông này đã bị tòa án Mumbai kết án tù chung thân vì tội hiếp dâm tập thể và giết người.

Vậy nhưng vào ngày 15/8/2022, những tên tội phạm này đã được giảm án và được trả tự do. Vào ngày ra tù, họ được các thành viên trong gia đình đeo vòng hoa chúc mừng và gọi họ là “những người Bà la môn sẽ không bị trừng phạt”. Điều này khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ.

Không những cưỡng hiếp nạn nhân, 11 tên tội phạm còn giết hại 14 thành viên trong gia đình nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho biết, họ không tin với tội ác đã gây ra, những tên tội phạm này lại có thể được ra tù sớm như vậy. Có người còn cho biết, nếu được ra tù sớm, những tên tội phạm này sẽ tiếp tục gây hại cho xã hội vì họ không hề hối hận với tội ác mà mình đã gây ra. Sự việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng Ấn Độ.

Đang mặn nồng với chồng, người phụ nữ phát hiện đó là trai lạ và phản ứng bất ngờ của người vợ Nghĩ rằng người chồng đã về, người vợ cũng sẵn sàng chuẩn bị mặn nồng với chồng thì phát hiện người đàn ông bên cạnh không phải chồng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-hiep-tap-the-mot-phu-nu-mang-thai-va-giet-hai-14-thanh-vien-trong-gia-dinh-nan-nhan-11-ten-toi-pham-bat-ngo-duoc-giam-an-608807.html