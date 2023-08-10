Không những được giảm án, vào ngày ra tù, 11 tên tội phạm cưỡng hiếp tập thể còn được đeo vòng hoa khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
- Sinh nhật tuổi 18 không nến không hoa, thiếu nữ được bạn trai tặng món quà đặc biệt khiến cả hai bị bắt
- Nhận nhầm người chồng mất tích 10 năm, niềm vui đoàn tụ biến thành nỗi tủi hổ
Những kẻ đã cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ mang thai và giết hại 14 thành viên trong gia đình nạn nhân đã được ra tù sớm. Việc trả tự do cho 11 tên tội phạm ở bang Gujarat, Ấn Độ đã gây ra sự phẫn nộ của cộng đồng mạng nước này. Những tên tội phạm không hề hối hận về tội ác dã man mà chúng đã gây ra.
Theo Times of India, vào ngày 3/3/2002, một người phụ nữ Hồi giáo 21 tuổi đang mang thai ở tháng thứ 5 đã bị cưỡng hiếp tập thể bởi 11 người quen. Những tên tội phạm này còn giết hại 14 người thân của nạn nhân trong đó có cô con gái 3 tuổi của cô. Vào tháng 1/2008, 11 người đàn ông này đã bị tòa án Mumbai kết án tù chung thân vì tội hiếp dâm tập thể và giết người.
Vậy nhưng vào ngày 15/8/2022, những tên tội phạm này đã được giảm án và được trả tự do. Vào ngày ra tù, họ được các thành viên trong gia đình đeo vòng hoa chúc mừng và gọi họ là “những người Bà la môn sẽ không bị trừng phạt”. Điều này khiến cộng đồng mạng Ấn Độ vô cùng phẫn nộ.
Nhiều người cho biết, họ không tin với tội ác đã gây ra, những tên tội phạm này lại có thể được ra tù sớm như vậy. Có người còn cho biết, nếu được ra tù sớm, những tên tội phạm này sẽ tiếp tục gây hại cho xã hội vì họ không hề hối hận với tội ác mà mình đã gây ra. Sự việc này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng Ấn Độ.