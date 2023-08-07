Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên vệ đường, người vợ nghĩ rằng đó là người chồng đã mất tích 10 năm của mình.

Một sự việc hy hữu đã xảy ra ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, người phụ nữ 43 tuổi Janaki Devi vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên vệ đường, cô nhìn kỹ lại thì nhận thấy người đàn ông này rất giống với người chồng đã mất tích 10 năm của mình. Devi rơi nước mắt, cô lập tức gọi điện cho con trai và người thân, mong mọi người cùng nhau chứng kiến giây phút đoàn tụ thiêng liêng này. Tuy nhiên, sau khi đưa người đàn ông về nhà và kiểm tra cẩn thận, Devi phát hiện ra mình đã nhận nhầm người.

Devi nhìn thấy người đàn ông này và lầm tưởng đó là người chồng mất tích 10 năm của mình

Theo 163, Devi và chồng Moti Verma kết hôn được 21 năm và có ba con trai. Tuy nhiên, chồng của cô mắc bệnh tâm thần, 10 năm trước chồng cô đã bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. Từ đó đến nay, Devi không có bất cứ thông tin gì của chồng mình.

Ngày 28/7, Devi đến bệnh viện để khám bệnh, chẳng thể ngờ cô gặp một người đàn ông ở lối vào của bệnh viện. Cô lầm tưởng người này là người chồng đã mất tích nhiều năm của mình vì hai người có nhiều điểm tương đồng. Một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, Devi hào hứng chỉnh sửa quần áo và diện mạo của người đàn ông, đồng thời hào hứng hỏi: “Suốt thời gian qua anh đã ở đâu?” Tuy nhiên, người đàn ông đầu bù tóc rối vẫn cúi đầu và không nói một lời.

Dù Devi hỏi rất nhiều nhưng người đàn ông vẫn không nói lời nào

Sau khi trở về nhà, Devi mới bàng hoàng phát hiện ra, người đàn ông này không phải người chồng đã mất tích 10 năm của mình. Cô vội vàng xin lỗi đối phương đồng thời báo tin cho trưởng làng. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của tất cả các bên, danh tính thật sự của người đàn ông đã được xác nhận, anh đã đoàn tụ với gia đình thật sự của mình.

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