Chàng trai cưới ba chị em ruột trong cùng một ngày vì quá giống nhau

Thế giới 03/08/2023 16:57

Một chàng trai đã kết hôn với ba cô gái – họ là chị em sinh ba trong cùng một đám cưới, lý do được đưa ra là vì những cô gái này quá giống nhau.

Thế giới có vô vàn điều bất ngờ, một trong số đó là đám cưới có một không hai của một chàng trai với ba chị em gái. Ba cô gái là chị em sinh ba trong một gia đình, họ quá giống nhau nên chàng trai quyết định cưới cả ba người làm vợ.

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 Khi đến nhà bạn gái, Luwizo đã bị sốc vì ba chị em gái quá giống nhau

Luwizo – người đàn ông đến từ Kalehe, Man Kivu, Cộng Hòa Congo gần đây đã kết hôn với ba chị em sinh ba trong cùng một đám cưới. Các cô dâu tên là Natasha, Natalie, Nadege. Trước đó Luwizo hẹn hò với một trong 3 người qua mạng, nhưng vì hay nhầm bạn gái với hai người chị em còn lại của cô nên anh chàng này đã quyết định cưới cả ba chị em.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Luwizo tiết lộ rằng, anh và Natalie quen nhau qua mạng xã hội. Khi Luwizo đến nhà thăm Natalie, anh đã rất sốc khi gặp 3 người phụ nữ trông giống hệt nhau. Anh không thể phân biệt sự khác biệt giữa ba cô gái này, theo thời gian, cả Natasha và Nadege cũng phải lòng Luwizo.

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Cuối cùng chàng trai này đã kết hôn với cả ba chị em gái trong cùng một ngày 

Natalie cho biết, lúc đầu Luwizo bị sốc khi cả ba chị em nói rằng anh ấy phải lấy tất cả ba người. Nhiều người nghĩ rằng, ba người phụ nữ không thể lấy chung một chồng nhưng ba chị em Natalie lại không phản đối việc này, vì họ sống và lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Natalie cho biết thêm: “Chúng tôi rất hạnh phúc, ba chị em chúng tôi từng nghĩ rằng sẽ phải xa nhau khi kết hôn nhưng bây giờ, chúng tôi không phải xa nhau nữa”.

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