Trong lúc chống lại hành vi quấy rồi tình dục, thiếu nữ 16 tuổi đã bị một nhóm đàn ông ép uống chất khử trùng.

Theo 163, hành vi tàn ác này xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và đã khiến cư dân mạng nước này phẫn nộ. Được biết, khi thiếu nữ 16 tuổi cố gắng chống lại hành vi quấy rối tình dục đã bị một nhóm đàn ông ép uống chất khử trùng khiến cô bé tử vong. Bạn bè và người thân của cô gái đã đặt thi thể của nạn nhân ở bên đường để kêu gọi cảnh sát bắt giữ các nghi phạm. Các cuộc biểu tình cũng đã nổ ra nhằm đòi lại công bằng cho nạn nhân.

Phản kháng hành vi quấy rối tình dục, thiếu nữ 16 tuổi bị nhóm người ép uống chất khử trùng - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết, ngày 27/7 khi cô bé đang đi học về thì bị một trong các bị cáo là Udesh Rathor 21 tuổi chặn lại, người này có ý định sàm sỡ và tấn công tình dục cô bé 16 tuổi. Khi cô bé phản kháng, Rathor đã gọi 3 người đàn ông khác đến ép cô gái uống chất khử trùng. Anh trai của nạn cố gắng can thiệp nhưng cũng bị nhóm nghi phạm này đánh. Video về vụ việc này được đăng tải lên mạng xã hội và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã qua đời sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bị ép uống chất khử trùng, tình trạng của nạn nhân ngày càng xấu đi. Mặc dù được đưa đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng cô bé đã qua đời sau đó. Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa thi thể cô gái về nhà nhưng đã đặt ở bên đường và mong muốn cảnh sát bắt giữ những tên nghi phạm. Phía cảnh sát cho biết, có 4 đội đặc biệt được thành lập để bắt giữ các bị cáo.

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