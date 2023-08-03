Lạm dụng tình dục 91 bé gái trong suốt 15 năm, người đàn ông bị cáo buộc 1.623 tội danh

Thế giới 03/08/2023 08:58

Cảnh sát cho biết, đây là một trong những vụ lạm dụng tình dục trẻ em khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến.

Theo Sohu, một cựu nhân viên nhà trẻ ở Australia đã bị buộc 1.623 tội danh vì cáo buộc tấn công tình dục 91 bé gái. Cảnh sát Australia cho biết, đây là một trong những vụ lạm dụng tình dục trẻ em khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến.

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 Trong suốt 15 năm, người đàn ông này đã lạm dụng tình dục 91 trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo cho hay, người đàn ông liên quan hiện đã 45 tuổi, tội ác nói trên xảy ra từ năm 2007 đến năm 2022. Trong thời gian làm việc tại 10 trường mẫu giáo khác nhau, người đàn ông này đã lạm dụng chức vụ của mình để thực hiện các hành vi lạm dụng tình dục với 91 trẻ em gái.

Được biết, trong hai năm qua, người đàn ông này đã bị cáo buộc nhiều tội danh nhưng không thể kết án do không đủ bằng chứng. Vào tháng 8 năm ngoái, khi cảnh sát khám xét nhà của hắn đã phát hiện 4.000 video và hình ảnh người đàn ông này tấn công tình dục trẻ em. Sau một năm điều tra tìm bằng chứng, cảnh sát đã khởi tố người đàn ông này 246 tội cưỡng hiếp và 673 tội lạm dụng tình dục trẻ em. Nếu tội danh thành lập, người đàn ông này sẽ phải đối diện với án tù chung thân.

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 Đây được xem là một trong những vụ lạm dụng tình dục trẻ em khủng khiếp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phía cảnh sát cho biết, tội ác mà người đàn ông này gây ra đối với trẻ em là quá khủng khiếp. Họ vô cùng đau buồn trước những gì đã xảy ra với các nạn nhân này. Được biết, những nạn nhân này đến từ Queensland, New South Wales của Australia và một trường mẫu giáo ở nước ngoài. Trong số các nạn nhân một số người đã trưởng thành.

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Từ khóa:   tấn công tình dục tội danh án tù chung thân

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