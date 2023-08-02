Đang mải mê ăn sáng một mình, chàng trai bất ngờ bị một người phụ nữ lạ cưỡng hôn

Sau khi bị người phụ nữ lạ cưỡng hôn, chàng trai chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã bình tĩnh rời khỏi hiện trường.

Được biết sự việc xảy ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc vào khoảng gần 8 giờ sáng ngày 31/7/2023. Khi đó, chàng thanh niên đang ăn sáng một mình trong một quán ăn thì một người phụ nữ lạ mặt tiến lại gần rồi bất ngờ cúi xuống cưỡng hôn chàng trai. Video ghi lại cảnh này sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này.

Chàng trai đang ngồi ăn sáng một mình, phười phụ nữ lạ đã để ý đến anh chàng này

Bất ngờ bị cưỡng hôn, chàng trai giật mình, đầu óc choáng váng, đến khi anh ý thức được mọi chuyện thì người phụ nữ kia đã rời khỏi hiện trường. Vô cùng tức giận trước hành động của người phụ nữ, chàng trai đã gọi điện báo cảnh sát và xin chủ quán cho xem lại đoạn video từ camera giám sát.

Từ video có thể thấy, khi chàng trai ăn sáng, trong và ngoài cửa hàng có khá nhiều người, trong đó có một người phụ nữ tóc ngắn, mặc đồ ngủ. Mặc dù người phụ nữ này không vào cửa hàng nhưng đôi mắt của cô ấy liên tục liếc nhìn chàng trai kia. Sau khi nhìn một lúc lâu, người phụ nữ bắt đầu đi thẳng về phía người đàn ông.

Người này tiến vào bất ngờ cưỡng hôn chàng trai trẻ...

...sau đó bỏ đi khiến người đàn ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Trước sự xuất hiện của người phụ nữ, chàng trai vẫn mải mê ăn sáng mà không hề nhận thấy "nguy hiểm" đang ập đến. Mãi đến khi chàng trai nhận ra có người đang đến gần thì đã quá muộn, người phụ nữ vòng tay qua cổ rồi cưỡng hôn chàng trai. Sau nụ hôn bất ngờ này, người phụ nữ lạ bình thản bỏ đi.

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