Đi tránh bão 9 ngày, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện có người đàn ông lạ trên giường của mình

Sau 9 ngày đi tránh bão, người phụ nữ trở về nhà xem có bị ngập không thì bất ngờ phát hiện có một người đàn ông lạ trên giường của mình.
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Gần đây, một sự việc kỳ lạ xảy ra ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cư dân mạng nước này. Vì tránh bão, người phụ nữ đã ở nhà người bạn vài ngày. Khi trở về nhà, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện người đàn ông lạ mặt đang nằm trên giường của mình. Được biết, người đàn ông này đã ở nhà của người phụ nữ 9 ngày.
Theo lời kể của người trong cuộc, do mưa lớn nhiều ngày liên tiếp nên nữ chủ nhân của ngôi nhà đã đến nhà bạn mình vài ngày, dự định khi thời tiết tốt hơn sẽ trở về nơi ở của mình. Tuy nhiên, khi vừa mở cửa bước vào nhà, người phụ nữ đã phát hiện một người đàn ông lạ mặt đang nằm trên giường của mình. Người phụ nữ sợ hãi hét lên và người đàn ông cũng bỏ chạy ra cửa. Sau đó nữ chủ nhân của ngôi nhà đã gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông đã trốn thoát khỏi hiện trường.
Vụ việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên, không biết người đàn ông này đã vào nhà bằng cách nào, hay nữ chủ nhân của ngôi nhà đã quên khóa cửa. Sự việc này cũng nhắc nhở chúng ta phải luôn để cao cảnh giác, đặc biệt khi không ở nhà trong một thời gian dài cũng cần lắp đặt một số thiết bị bảo vệ an toàn cho ngôi nhà.