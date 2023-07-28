Phát hiện hai đứa con trai không phải con ruột, người chồng chất vấn và câu trả lời gây choáng váng của vợ

Một ngày, vì cần làm hộ khẩu cho con trai nhập học nên người chồng phải xét nghiệm huyết thống và phát hiện chuyện động trời.

Mùa hè năm 2012, người đàn ông họ Giải và Trì Yến quen biết qua mạng, ngay sau khi gặp mặt, họ đã ở bên nhau. Vậy nhưng chỉ ở với nhau được một tháng, cặp đôi đã chia tay vì không hợp nhau. Tưởng rằng sau khi chia tay, cả hai sẽ không có bất kỳ liên lạc nào nữa thì khoảng 1 năm sau, Trì Yến gọi điện cho Giải nói rằng, cô đã sinh cho anh ta một đứa con, còn 3 ngày nữa là đứa trẻ sẽ được một tháng. Sau khi chia tay 1 năm, Trì Yến gọi điện cho Giải và nói rằng cô đã sinh cho anh một đứa con trai Giải đếm ngón tay tính toán, anh nghĩ rằng thời gian mang thai Trì Yến đúng thời điểm hai người đang ở bên nhau. Hơn nữa, Trì Yến gửi cho anh hình của đứa trẻ, Giải nhận thấy đứa trẻ này rất giống với ảnh hồi bé của mình. Vì vậy, Giải tin chắc rằng đứa trẻ này là con của anh và Trì Yến.

Giải chủ động đảm nhận trách nhiệm của một người đàn ông, anh đã gọi điện cho bố mẹ mình để chuẩn bị về quê của Trì Yến tham gia tiệc đầy tháng của con trai rồi đưa hai mẹ con về nhà tổ chức đám cưới vào cuối năm. Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Giải rất hạnh phúc, vậy nhưng khi anh đề nghị Trì Yến đi đăng ký kết hôn thì cô luôn từ chối. Thấy vậy, Giải cũng không mấy quan tâm. Đến tháng 2/2016, đứa con trai thứ hai của hai vợ chồng chào đời. Một lần nữa Giải đề nghị vợ làm giấy đăng ký kết hôn, lần này Trì Yến đã đồng ý. Vậy nhưng thủ tục của vợ chồng Giải không thể thực hiện vì Trì Yến vẫn chưa kết thúc hôn nhân với chồng cũ. Giải vô cùng choáng váng khi biết tin vợ đã từng kết hôn, thấy không giấu được nữa, Trì Yến đành nói thật với chồng.

Giải bàng hoàng khi biết hai đứa con trai mà mình chăm sóc từng ấy năm không phải con ruột Vì đã có với nhau 2 đứa con nên Giải đã tha thứ cho Trì Yến, cho đến khi các con đến tuổi đi học, nhà trường yêu cầu phải có hộ khẩu mới được nhập học. Không còn cách nào khác, Giải đành phải làm xét nghiệm huyết thống để cho con vào hộ khẩu của mình. Vậy nhưng khi có kết quả, Giải bàng hoàng vì cả hai đứa con đều không phải con ruột của mình. Anh lao đi tìm Trì Yến nhưng cô tránh mặt anh. Đến lúc này, Giải như phát điên, anh cần một lời giải thích từ Trì Yến. Anh lên xe tìm đến nhà bố mẹ vợ, gia đình nhà vợ cũng vô cùng sốc trước thông tin này. Trước sai lầm của mình, Trì Yến không mảy may hối hận mà còn nói rằng: “Sao anh ta không làm sớm hơn?” khiến tất cả những người chứng kiến đều sốc nặng. Trì Yến không hề hối hận về việc làm của mình, Giải đành gửi lại hai đứa con ở nhà ông bà ngoại Cuối cùng, Giải đành phải để hai đứa con không cùng huyết thống lại nhà ngoại, gần 10 năm nuôi con, dù sao cũng có tình cảm. Cả bố mẹ Giải đều không nỡ xa cháu, còn Giải phải lên xe khóc một mình.

Giáo viên dạy thêm 55 tuổi lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp bé gái 16 tuổi suốt 9 năm Không chỉ lạm lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp bé gái 16 tuổi từ khi cô bé mới 6 tuổi, tên yêu râu xanh này còn thuyết phục người cha không cho con gái đến trường học.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-hai-dua-con-trai-khong-phai-con-ruot-nguoi-chong-chat-van-va-cau-tra-loi-gay-choang-vang-cua-vo-604611.html