Ba năm sau ngày chị dâu qua đời vì bạo bệnh, anh trai tìm được người yêu mới, vậy nhưng vừa nhìn thấy cô gái này, em gái liền lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Tiểu Phương sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn, nhà cô có 4 người, điều kiện kinh tế gia đình không tốt, mẹ đau ốm quanh năm nên thu nhập của cả nhà hoàn toàn phụ thuộc vào bố. Thời gian trôi qua, Tiểu Phương và anh trai đã đến tuổi trưởng thành và có khả năng kiếm tiền. Tiểu Phương và anh trai vô cùng yêu thương nhau, em gái muốn gì anh trai cũng đáp ứng. Kết hôn chưa được bao lâu, chị dâu Tiểu Phương bất ngờ phát hiện mình bị ung thư - Ảnh minh họa: Internet Sau khi ra trường, anh trai Tiểu Phương luôn chuyên tâm vào công việc nên chưa có bạn gái. Thấy anh trai như vậy, người nhà Tiểu Phương bắt đầu lo lắng, mọi người sắp xếp cho anh trai đi xem mắt. Cuối cùng, anh trai của Tiểu Phương cũng gặp được một cô gái trạc tuổi em gái, có thể thấy rằng anh trai rất thích cô gái này. Không lâu sau, hai người thực sự đã kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân của anh trai vô cùng hạnh phúc, anh trai và chị dâu rất thương Tiểu Phương.

Tưởng rằng cuộc sống cứ như vậy mãi mãi, nhưng đến một ngày, chị dâu phát hiện bị ung thư. Cả nhà bắt đầu gom góp, vay mượn để chữa bệnh cho chị dâu. Mặc dù đã được điều trị nhưng chị dâu Tiểu Phương vẫn qua đời. Sau cú sốc này, anh trai vô cùng suy sụp khiến Tiểu Phương và bố mẹ rất lo lắng. Anh trai quyết định trở lại thành phố làm việc, hy vọng công việc sẽ giúp anh nguôi ngoai nỗi đau. Ba năm sau, một lần anh trai Tiểu Phương về nhà và dẫn theo một cô gái. Mọi người trong nhà đều vui mừng thay cho anh vì cuối cùng cũng vượt qua nỗi đau. Vậy nhưng khi Tiểu Phương về đến nhà, vừa nhìn thấy bạn gái của anh trai, cô liền sững người rồi sau đó lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Khi nhìn thấy bạn gái mới của anh trai, Tiểu Phương liền lấy điện thoại ra báo cảnh sát - Ảnh minh họa: Internet Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tức tốc đến hiện trường và đưa người bạn gái mới của anh trai Tiểu Phương về đồn. Hóa ra người phụ nữ này là một chuyên gia lừa đảo hôn nhân, những người như thế này thường qua lại với rất nhiều người đàn ông để lừa đảo tiền bạc, sính lễ. Nhờ đọc được tin tức, Tiểu Phương mới nhìn đã nhận ra người phụ nữ mà anh trai đưa về là tội phạm lừa đảo nên đã báo cảnh sát ngay sau đó.

Phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông ép vợ và nhân tình tổ chức đám cưới ngay lập tức Phát hiện vợ ngoại tình ngay sau khi kết hôn người chồng đã lựa chọn tha thứ, vậy nhưng sau đó sự việc này vẫn tiếp tục khiến anh ta đi đến một hành động chẳng thể ngờ.

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