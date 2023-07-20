Phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông ép vợ và nhân tình tổ chức đám cưới ngay lập tức

Thế giới 20/07/2023 11:30

Phát hiện vợ ngoại tình ngay sau khi kết hôn người chồng đã lựa chọn tha thứ, vậy nhưng sau đó sự việc này vẫn tiếp tục khiến anh ta đi đến một hành động chẳng thể ngờ.

Một vụ ngoại tình ở Bihar, Ấn Độ đã gây xôn xao dư luận nước này. Theo truyền thông Ấn Độ, ngay sau khi kết hôn, người chồng đã phát hiện vợ ngoại tình. Tuy vậy, người chồng lựa chọn tha thứ cho vợ và họ với nhau 2 đứa con. Vậy nhưng, người vợ không biết hối cải mà vẫn tiếp tục ngoại tình. Một lần, khi người chồng đang đi làm bên ngoài, người vợ lại tiếp tục ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ và 3 con. Đúng lúc quan trọng nhất thì bị người thân và bạn bè của chồng bắt quả tang.

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 Người chồng từng tha thứ cho vợ sau khi phát hiện vợ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng lập tức chạy về nhà khi biết tin, điều đáng ngạc nhiên là người chồng đã chấp nhận sự thật này và yêu cầu vợ cùng nhân tình phải tổ chức đám cưới ngay lập tức. Tuy nhiên, vào ngày cưới, người vợ và anh nhân tình đã lộ nguyên hình trước mặt mọi người, cả hai đều tỏ thái độ không mong muốn tổ chức đám cưới này. Tuy nhiên, sự kháng cự này không ngăn được đám đông, đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra.

Một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng nước này. Đám cưới của người vợ và nhân tình được diễn ra nhanh chóng nhưng khung cảnh đầy ngượng ngùng. Người vợ bị một người phụ nữ nắm lấy khuỷu tay, gáy rồi đè lên lưng khóc lóc. Còn anh nhân tình thì bị bôi chu sa lên mặt, tỏ vẻ đau đớn và không dám nhìn người phụ nữ.

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 Khung cảnh ngượng ngùng của cô vợ và anh nhân tình trong đám cưới

Chính quyền địa phương cho biết họ đã được thông báo về vụ việc nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào. Truyền thông Ấn Độ cho biết, các tình tiết trong vụ việc này giống hết nội dung trong một bộ phim truyền hình. Hành động của người chồng cũng nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ cư dân mạng.

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