Giá cà chua tăng vọt gần đây tại Ấn Độ không chỉ gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế mà thậm chí còn dẫn đến các vụ án mạng thương tâm.

Theo Sohu, mới đây truyền thông Ấn Độ đưa tin, giá cà chua tăng vọt ở quốc gia này không chỉ gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế mà thậm chí còn dẫn đến các vụ giết người. Chỉ trong vòng một tuần, hai nông dân bảo vệ cà chua ở Annamaya, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đã bị sát hại.

Khi đang trông coi vườn cà chua, người đàn ông đã bị bóp cổ đến chết - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát bang Andhra Pradesh cho biết, vào nửa đêm ngày 16/7 một người nông dân đã bị bóp cổ đến chết khi đang ngủ, lúc bị giết hại người này đang bảo vệ vườn cà chua. Sau khi sự việc xảy ra, người nhà của nạn nhân vô cùng sốc, cảnh sát địa phương đã được cử đến hiện trường để điều tra. Trước đó, một nông dân trồng cà chua 62 tuổi cũng bị sát hại trong làng.

Giá cà chua tăng vọt khiến nhiều vụ án thương tâm xảy ra - Ảnh minh họa:internet

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và các nguyên nhân khác, giá cà chua ở Ấn Độ tăng vọt trong suốt thời gian qua đã biến nhiều nông dân trồng cà chua thành triệu phú. Thậm chí có người kiếm được 1.8 triệu rupee (khoảng 518 triệu đồng) trong một ngày. Giá cà chua tăng cao cũng làm gia tăng các loại tội phạm. Các trang trại trồng cà chua và các phương tiện vận chuyển cà chua trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Ngày 8/7, một chiếc xe tải chở cà chua đã bị một số người đàn ông tấn công, tiền của tài xế và cà chua trên xe đều bị những người này lấy đi

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