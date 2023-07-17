Cậu bé 10 tuổi hai lần đột nhập phòng thay đồ nữ, cô gái không mảnh vải che thân và lời giải thích gây sốc

Thế giới 17/07/2023 14:49

Một khách hàng nữ khẳng định mình không mảnh vải che thân khi cậu bé 10 tuổi đột nhập phòng thay đồ.

Theo Sohu, mới đây một vụ việc xảy ra tại một phòng tập thể hình đã gây sốc cộng đồng mạng xứ Trung. Vào ngày 10/7/2023, khi Tiểu Vũ đến từ Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc đang thay quần áo trong phòng thay đồ nữ của một trung tập thể hình thì một cậu bé đã xông vào tới hai lần. Khi đó, chỉ có một mình Tiểu Vũ, trên người cô không một mảnh vải che thân. Tiểu Vũ vô cùng tức giận trước sự việc này.

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 Cậu bé 10 tuổi 2 lần xông vào phòng thay đồ nữ

Cô gái cho biết, lần đầu tiên cậu bé 10 tuổi bước vào, Tiểu Vũ đã nhìn thấy. Rất nhanh, cậu bé đã lui lại phía sau. Vậy nhưng không ngờ, chỉ hai giây sau đó, cậu bé lại bước vào. Chỉ cần mắt không có vấn đề gì đều có thể nhìn thấy Tiểu Vũ đang khỏa thân. Vì cậu bé là trẻ vị thành niên nên báo cảnh sát cũng vô ích. Vậy nhưng, Tiểu Vũ hoài nghi trước lời giải thích của phòng tập rằng cậu bé đang tìm mẹ. Hiện tại Tiểu Vũ vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ phòng tập cũng như phía gia đình cậu bé.

Về vấn đề này, đại diện phòng tập cho biết, cậu bé 10 tuổi xông vào phòng thay đồ nữ là để tìm mẹ. Vốn dĩ cậu bé sẽ xin lỗi Tiểu Vũ nhưng hiện tại cậu bé đang bị bố mẹ phê bình, dạy dỗ nên mấy ngày hôm nay không đến phòng tập.

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 Phòng tập lấy lý do cậu bé đi tìm mẹ khiến Tiểu Vũ vô cùng hoang mang - Ảnh minh họa: Internet

Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Có người bình luận: “10 tuổi lẽ ra phải hiểu chuyện rồi chứ”. Nhiều người cho rằng, không nên lấy lý do “trẻ con có biết gì đâu” hay là “đứa trẻ chỉ đi tìm mẹ thôi mà” làm lý do. Ưu tiên hàng đầu ở đây là phải tăng cường giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ để không xảy ra sự việc giống thế này nữa.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng báo cảnh sát

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