Sau khi kết bạn với cặp đôi, ba tên yêu râu xanh đã thay nhau cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi trước mặt bạn trai cô.

Mới đây, một vụ án cưỡng hiếp tập thể lại gây chấn động mạng xã hội Ấn Độ. Khi bỏ trốn cùng bạn trai, cô gái 17 tuổi đã bị 3 sinh viên đại học thay nhau cưỡng hiếp trước mặt bạn trai của mình. Được biết, sự việc này xảy ra tại bang Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 16/7/2023. Vài giờ sau đó, cả 3 bị cáo đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cô gái 17 tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể sau khi bỏ trốn cùng bạn trai - Ảnh minh họa: Internet

Theo Indiatoday, cặp đôi bỏ trốn khỏi Ajmer vào ngày 15/7, họ bắt xe buýt và đến Jodhpur vào khoảng 10 giờ 30 phút tối. Sau đó họ đến một nhà nghỉ để lấy phòng nhưng đã rời đi sau khi Suresh Jat – người của nhà nghỉ có hành vi không đúng mực với cô gái 17 tuổi.

Sau đó, cặp đôi đến Paota Chauraha, nơi ba sinh viên đại học có độ tuổi từ 20 đến 22 tiếp cận, kết bạn rồi mua đồ ăn, đồ uống cho họ. Khi cô gái và bạn trai nói về chuyện bỏ trốn của mình, cả ba bị cáo đảm bảo sẽ giúp đỡ họ. Khoảng 4 giờ sáng, các bị cáo đưa cặp đôi đến sân khúc côn cầu của một trường đại học với lý do đưa họ đến ga xe lửa.

Ba sinh viên có độ tuổi từ 20 đến 22 đã lần lượt cưỡng hiếp cô gái - Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nơi, chúng đánh đập chàng trai và bắt cậu làm con tin, đồng thời thay phiên nhau cưỡng hiếp cô gái. Khi những người đi bộ buổi sáng đến khuôn viên trường đại học, cả ba bị báo đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bạn trai của cô gái đã tìm kiếm sự giúp đỡ của những người đi bộ buổi sáng và đã báo cảnh sát ngay sau đó.

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