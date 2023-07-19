Mặc dù nói với chồng cũ rằng bản thân rất hối hận và muốn tái hôn với chồng cũ nhưng người phụ nữ này vẫn ngang nhiên ngoại tình trong “thời gian thử thách”.

Trong cuộc sống có nhiều cặp vợ chồng lựa chọn ly hôn vì bất hòa nhưng sau đó lại quay trở lại bên nhau vì không thể quên được đối phương. Vậy nhưng, lại có những người lựa chọn kết hôn với người cũ không phải vì họ muốn nối lại quan hệ mà vì họ có mục đích khác. Vừa mới ly hôn với chồng cũ, Vương đã chủ động liên lạc với Lý để nối lại tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, một cặp vợ chồng ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ly hôn vào năm 2021 do bất hòa tình cảm. Ngay sau khi ly hôn, người phụ nữ họ Vương đã gọi điện cho chồng cũ họ Lý nói rằng, cô rất hối hận và muốn tái hôn với chồng cũ. Mặc dù Lý vẫn còn tình cảm với Vương nhưng có phần do dự nên anh đã đề nghị sống thử một thời gian xem có thể quay lại được không.

Vương đồng ý với đề nghị của Lý và bày tỏ sẵn sàng làm mọi việc theo yêu cầu của Lý. Lý nhờ Vương giúp đỡ công việc kinh doanh và việc nhà, đồng thời Lý đưa cho Vương một thẻ ngân hàng để cô chi tiêu hàng ngày. Vương tích cực hợp tác với sự sắp xếp của Lý và nói rằng cô ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, màn trình diễn của Vương chỉ là vỏ bọc, trong “thời gian thử thách”, cô vẫn luôn giao du với những người đàn ông khác. Vương thường lấy lý do gặp gỡ bạn bè để hẹn hò với nhân tình của mình, cô cũng sử dụng thẻ ngân hàng mà Lý đưa để rút tiền hoặc chuyển tiền cho bản thân hoặc người tình.

Lý dần dần phát hiện ra hành vi bất thường của Vương đồng thời tìm được bằng chứng Vương ngoại tình trong điện thoại. Lý vô cùng tức giận tra hỏi, Vương thừa nhận hành vi của mình. Cô cho biết, mình không hề yêu Lý mà chỉ muốn dùng tiền của anh mà thôi. Không chấp nhận được sự phản bội này, Lý đã đuổi Vương ra khỏi nhà, thu lại thẻ ngân hàng và kiện Vương ra tòa. Mặc dù đang trong "thời gian thử thách" để tái hôn với chồng cũ nhưng Vương vẫn ngang nhiên ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Sau khi được tòa triệu tập, Vương thừa nhận sai lầm của mình và bày tỏ sẵn sàng trả lại một phần số tiền cho chồng cũ. Cuối cùng, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận chung, Vương đồng ý hoàn trả 12.000 nhân dân tệ (khoảng 42 triệu đồng) cho Lý. Hành động của Vương thu hút sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung, có người bày tỏ: “Cô ấy đúng là một người tham lam và vô lương tâm”.

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