Trong “thời gian thử thách” quay trở lại với chồng cũ, người phụ nữ vẫn ngang nhiên ngoại tình với người khác và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 19/07/2023 14:07

Mặc dù nói với chồng cũ rằng bản thân rất hối hận và muốn tái hôn với chồng cũ nhưng người phụ nữ này vẫn ngang nhiên ngoại tình trong “thời gian thử thách”.

Trong cuộc sống có nhiều cặp vợ chồng lựa chọn ly hôn vì bất hòa nhưng sau đó lại quay trở lại bên nhau vì không thể quên được đối phương. Vậy nhưng, lại có những người lựa chọn kết hôn với người cũ không phải vì họ muốn nối lại quan hệ mà vì họ có mục đích khác.

tai hon voi chong cu 1
 Vừa mới ly hôn với chồng cũ, Vương đã chủ động liên lạc với Lý để nối lại tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, một cặp vợ chồng ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ly hôn vào năm 2021 do bất hòa tình cảm. Ngay sau khi ly hôn, người phụ nữ họ Vương đã gọi điện cho chồng cũ họ Lý nói rằng, cô rất hối hận và muốn tái hôn với chồng cũ. Mặc dù Lý vẫn còn tình cảm với Vương nhưng có phần do dự nên anh đã đề nghị sống thử một thời gian xem có thể quay lại được không.

Vương đồng ý với đề nghị của Lý và bày tỏ sẵn sàng làm mọi việc theo yêu cầu của Lý. Lý nhờ Vương giúp đỡ công việc kinh doanh và việc nhà, đồng thời Lý đưa cho Vương một thẻ ngân hàng để cô chi tiêu hàng ngày. Vương tích cực hợp tác với sự sắp xếp của Lý và nói rằng cô ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Vương chỉ là vỏ bọc, trong “thời gian thử thách”, cô vẫn luôn giao du với những người đàn ông khác. Vương thường lấy lý do gặp gỡ bạn bè để hẹn hò với nhân tình của mình, cô cũng sử dụng thẻ ngân hàng mà Lý đưa để rút tiền hoặc chuyển tiền cho bản thân hoặc người tình.

Lý dần dần phát hiện ra hành vi bất thường của Vương đồng thời tìm được bằng chứng Vương ngoại tình trong điện thoại. Lý vô cùng tức giận tra hỏi, Vương thừa nhận hành vi của mình. Cô cho biết, mình không hề yêu Lý mà chỉ muốn dùng tiền của anh mà thôi. Không chấp nhận được sự phản bội này, Lý đã đuổi Vương ra khỏi nhà, thu lại thẻ ngân hàng và kiện Vương ra tòa.

tai hon voi chong cu 2
 Mặc dù đang trong "thời gian thử thách" để tái hôn với chồng cũ nhưng Vương vẫn ngang nhiên ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được tòa triệu tập, Vương thừa nhận sai lầm của mình và bày tỏ sẵn sàng trả lại một phần số tiền cho chồng cũ. Cuối cùng, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận chung, Vương đồng ý hoàn trả 12.000 nhân dân tệ (khoảng 42 triệu đồng) cho Lý. Hành động của Vương thu hút sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung, có người bày tỏ: “Cô ấy đúng là một người tham lam và vô lương tâm”.

Người đàn ông bị bóp cổ đến chết khi đang ngủ vì bảo vệ cà chua

Người đàn ông bị bóp cổ đến chết khi đang ngủ vì bảo vệ cà chua

Giá cà chua tăng vọt gần đây tại Ấn Độ không chỉ gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế mà thậm chí còn dẫn đến các vụ án mạng thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung nối lại quan hệ hẹn hò với nhân tình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích